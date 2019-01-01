Евгения Пастухова журналист Проверка на справедливость Александру Репину не хватило одной подписи для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Основной соперник врио главы региона Дмитрия Махонина на выборах губернатора владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин не смог пройти муниципальный фильтр. Из сданных им 107 подписей местных депутатов в 37 территориях края избирком засчитал ему только 101 в 31 муниципалитете. Таким образом, он выбыл из гонки сразу по двум основаниям: число территорий и количество подписей.

Согласно закону «О выборах губернатора Пермского края», для регистрации кандидаты обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах (102, но не более 107). Все подписи должны быть собраны не менее чем в 35 муниципалитетах Пермского края.

Все пять кандидатов — Дмитрий Махонин (самовыдвижение), Евгений Козлов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ) и Александр Репин («Справедливая Россия») — сдали по 107 подписей. У Махонина они были собрали в 41 территории, у Козлова — в 43, у Постникова — в 37, у Айтаковой — в 42, у Репина — в 37.

Рабочая группа крайизбиркома проверила эти подписи на наличие повторов в подписных листах кандидатов (если один и тот же депутат расписался за двух кандидатов, его «голос» засчитывается тому, кому он его отдал первым).

В составе рабочей группы — заместитель председателя крайизбиркома Сергей Пономарёв (руководитель группы), секретарь краевой избирательной комиссии Татьяна Любарская, секретарь избиркома Перми и член КИК Марина Ермашева, член КИК от «Справедливой России» Александр Репин (тёзка кандидата). У каждого из четырёх членов рабочей группы в руках был список подписавшихся депутатов, который предоставили кандидаты, а также собственно заверенные нотариусом подписные листы. У Пономарева были подписи Ксении Айтаковой, у Ермашевой — Махонина, у Репина — Козлова, у Любарской — Постникова и Репина. Первой фамилию депутата и территорию, которую он представляет, зачитывала Ермашева (соответственно, это была подпись за Махонина), а потом остальные члены рабгруппы сверяли данные со своими списками. Если встречался «дубль», сверяли дату рождения, а при её совпадении поднимали сам подписной лист и смотрели дату и время проставления подписи (заверяется у нотариуса).

У Александра Репина (кандидата в губернаторы) совпало сразу семь подписей — шесть с Дмитрием Махониным, одна — с Ксений Айтаковой.

Совпадения с Дмитрием Махониным:

— Горнозаводск, Александр Василенко, «Справедливая Россия», гендиректор ООО «ПАВ». «За» Махонина он подписался 19 июня в 15:30, «за» Репина — 26 июня в 17:00

— Кудымкарский ГО, Наталья Истомина, «Справедливая Россия», директор ООО «Атлант». «За» Махонина —17 июня в 11:07, «за» Репина — 22 июня в 11:11

— Краснокамск, Александр Паньков, «Единая Россия», тренер-преподаватель детской школы самбо. «За» Махонина — 17 июня в 9:21, «за» Репина — 2 июля в 16:20.

— Кунгурский район, Владимир Власов, «Единая Россия», пенсионер. «За» Махонина — 17 июня в 8:45, «за» Репина — 8 июля в 9:39.

— Октябрьский, Ильяс Гильфанов, «Справедливая Россия», индивидуальный предприниматель. «За» Махонина — 17 июня в 11:10, «за» Репина — 26 июня в 16:20.

— Сукусун, Николай Коряков, «Единая Россия», начальник службы путёвок и маркетинга ЗАО «Курорт Ключи». «За» Махонина — 17 июня в 10:55, «за» Репина — 6 июля в 11:07.

Отметим, что Коряков расписался ещё и за Ксению Айтакову. Секретаря крайкома подвёл и учитель физкультуры Покчинской школы Чердынского района Владимир Чмыков. Ещё 23 июня в 12:45 он поддержал выдвижение Александра Репина, а 14 июля в 12:45 высказался в пользу Айтаковой.

Таким образом по итогам проверки подписей и «территорий» лишились два кандидата:

— Александр Репин (101 действительная подпись в 31 территории)

— Ксения Айтакова (105 подписей в 41 территории).

Отметим, что больше всего депутатов поддержали Репина в Большесосновском и Куединском районах (больше 10).

Среди депутатов Перми всё предсказуемо: Геннадий Сторожев — за Айтакову, Илья Лисняк и Сергей Ильин — за Постникова, за Махонина — главврач ГКБ №3 Александр Буторин, за Репина — Вероника Куликова, а за Козлова не выступил никто. Дмитрий Махонин не собирал подписи в Чернушке, Гремячинске, Ильинском, Оханске, Юрле. В Юрле, кстати, подписи (сразу семь!) собирал только Евгений Козлов. А в Пермском районе за него высказался спикер Земского Николай Корцофан и близкий к главе района Александр Чередниченко.

В Пермском районе вообще сложилась интересная ситуация: здесь за того или иного кандидата высказались все 15 депутатов. Из них восемь «присягнули» Махонину, шесть (в том числе спикер Николай Коцофан, а также бывшие замглавы района Александр Чередниченко и Владимир Ваганов) отдали голоса Евгению Козлову. За Олега Постникова высказался Игорь Варушкин.

Всего в комиссию кандидатами были представлены подписи 535 из 1632 действующих депутатов.

Ни от одного из депутатов в период проведения сбора подписей жалоб в крайизбирком не поступало, сообщают в КИК. Результаты проверки подписей поддержки кандидатов были оформлены протоколом рабочей группы. Член КИК от «Справедливой России» Александр Репин проголосовал против утверждения итогов проверки подписей своего тёзки, а также Ксении Айтаковой. Свою мотивацию по Репину он не пояснил, а что касается Айтаковой, его смутило оформление «должностей» депутатов. Он считает, что писать надо, как в уставе муниципального образования, а не как в удостоверении. Разница на самом деле только в наличии номера созыва.

Собственно дискуссию о «чистоте» подписных листов начал Сергей Пономарёв. Он отметил, что у КПРФ нигде не указан субъект Федерации, а также неправильно указано наименование партии. Нужно ссылаться на реготделение, а судя по документам Ксении Айтаковой складывается впечатление, что её выдвинул ЦК. Точку поставила Татьяна Любарская: да, подписные листы у неё оформлены несколькими разными способами, но, главное, что всё это позволяет идентифицировать автора подписи. Остальное — детали.

Протокол рабочей группы будет представлен Избирательной комиссии. Она на своём заседании примет окончательное решение по регистрации кандидатов в совокупности с итогами проверки иных документов, представленных кандидатами на регистрацию, включая подписи граждан в поддержку самовыдвижения.

Сам Александр Репин заявил «Новому компаньону» «не прошёл — значит, не прошёл». «Пермский край лишился народного губернатора, который не увёл бы ни копейки денег из края, который хотел совместно с Махониным выполнить все его программы, — заявил он. https://www.newsko.ru/news/nk-6018402.html. И указал на нелогичность муниципального фильтра. По его мнению, если депутат поставил несколько подписей, то он доверяет нескольким кандидатам. Репин также отметил, что никаких митингов его команда организовывать не будет, но если люди, которые выйдут на возможные митинги, попросят его выступить, то он сделает это.

Отметим, что накануне проверки подписей у него состоялась встреча со своим основным соперников Дмитрием Махониным. Один из собеседников «Нового компаньона» предположил, что имели место договорённости «двух хозяйствующих субъектов». В том числе, они распространялись и на последствия отказа в регистрации. «Если бы Репин вывел людей на улицы, при грамотном подходе можно было раскачать ситуацию, надавив на тему выборы без выбора, привлечь недовольных, которых после пандемии много, — говорит он. — Репин мог бы обострить ситуацию, а мог тихонечко слить. И ситуацию развивается по второму сценарию. Если бы его зарегистрировали, он реально мог бы набрать 25-30% и спровоцировать второй тур. А второй тур — это лотерея».

Другой собеседник отмечает, что пройти муниципальный фильтр можно, главное, заранее подготовиться, поработать с депутатами. Кроме того, когда идёшь против админресурса, «надо бежать первым»: в 8 утра уже надо стоять в избиркоме и подавать документы на выдвижение, а потом сразу же всем «Сатурн-Р» садиться по машинам и ехать в край, работать и с депутатами, и с жителями. При грамотном подходе выиграть можно, другое дело, что штаб Александра Репина допускал массу ошибок с технологической точки зрения.

С этим соглашается политтехнолог Виктор Соколов. «В моём понимании, кандидат не готовился, решение было спонтанным, я не видел у Репина желания выиграть, — говорит он. — Как технолог я считаю, что здесь игра в долгую, на 2021 год. И не ради себя самого, а для своего окружения. Это мы и увидим через год».





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