Михаил Суслов Александр Репин обратился в краевой суд с требованием восстановить себя в качестве кандидата Поделиться Поделиться Твитнуть

Владелец холдинга «Сатурн-Р» и экс-кандидат в губернаторы Пермского края от «Справедливой России» Александр Репин обратился в краевой суд. Он пояснил «Новому компаньону», что не оспаривает решение крайзибиркома об отказе в регистрации (с момента принятия решения крайизбиркомом истёк 10-дневный срок. — Ред.). Он просит «восстановить себя в качестве кандидата». В суд он обратился в субботу, 15 августа.

Напомним, что Репину было отказано в регистрации, поскольку он не прошёл так называемый «муниципальный фильтр»: рабочая группа краевого избиркома выявила у него шесть совпадающих подписей. В итоге ему была засчитана 101 подпись (при минимуме в 102) в 31 муниципальном образовании (при минимуме в 35).

После этого руководитель региональной «Справедливой России» Вероника Куликова заявила, что подписи в поддержку господина Махонина собирались массово, что затрудняло сбор подписей для других кандидатов. Она не исключала, что это могло быть сделано под давлением. В штабе Дмитрия Махонина заявляли, что подписи в поддержку врио губернатора собирались в соответствии с действующим законодательством и без нарушений.



До этого Александр Репин говорил о том, что собирается собрать 300 тыс. подписей жителей края в свою поддержку и отправить их в ЦИК России. Он также призывал Дмитрия Махонина «отказаться» от четырёх подписей, которые были признаны «двойными», чтобы Репин мог пройти муниципальный фильтр.

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