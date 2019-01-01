Евгения Пастухова журналист Проверка боем Чем обернётся отказ в регистрации Александра Репина на выборах губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин выиграл выборы досрочно: его основной соперник, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, не прошёл муниципальный фильтр и выбыл из гонки за губернаторское кресло. Другое дело, что кресло это ему, скорее всего, было без надобности, задача заключалась в «выторговывании» бонусов для собственного бизнеса. Судя по тому, что на своё «поражение» он отреагировал спокойно, какие-то бонусы он получил. Какие именно — будет понятно со временем. Например, уже в августе депутаты гордумы могут рассмотреть вопрос об увеличении высотности и плотности застройки четвёртой очереди ЖК «Арсенал».

В том, что Александр Репин решил выдвинуть свою кандидатуру из прагматичных соображений развития собственного бизнеса, не сомневается никто из экспертов. Депутаты гордумы Перми весной неожиданно для него перенесли вопрос по «Арсеналу» на отдалённую перспективу.

Вместе с тем его взаимодействие с Дмитрием Махониным не заладилось с самого начала. Один из собеседников рассказал, что на одной из первых встреч врио с промышленниками речь зашла о задержке зарплаты на одном из машиностроительных заводов, который, по его словам, Репин когда-то купил «неизвестно для чего». Завод признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Вероятно, речь идёт об ООО «Академия инструмента», где Александру Репину принадлежит 51%. Объясниться на этом совещании ему якобы не дали, позже к делу подключились силовики. Именно эта история стала спусковым механизмом для будущего конфликта.

Кроме того, по данным «Нового компаньона», Дмитрий Махонин не оценил проект застройки Бахаревки, который разработал «Сатурн». «Репин как бизнесмен — довольно прагматичный человек, и он, безусловно, понимал, что зарегистрироваться в качестве кандидата в губернаторы даже от парламентской партии ему будет чрезвычайно сложно, — рассуждает политический консультант Сергей Иванов. — Используя политические рычаги, он попытался извлечь максимум пользы из выборов».

Боролся как мог

Несмотря на личные договорённости с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, муниципальный фильтр Репин не прошёл. Ему не хватило одной подписи и пяти территорий (два основания для прохождения фильтра). Незадолго до того, как рабочая группа избиркома провела проверку подписей, состоялась встреча Махонина и Репина. Это подтвердил сам Репин на пресс-конференции 4 августа. Однако детали встречи не раскрыл. И тот факт, что он выбыл из предвыборной гонки без скандалов (была информация, что он планировал вывести на улицы людей в свою поддержку, к которым могли бы присоединиться протестно настроенные жители, и эта акция не прошла бы мимо Москвы), говорит о том, что они о чём-то, возможно, договорились. Но многое будет зависеть от позиции Репина относительно спорной школы в ЖК «Арсенал». Пока нигде не звучало, что она изменилась.

Любопытно, что на пресс-конференции Репина три муниципальных депутата заявили, что на них оказывали давление. «Я забыл про муниципальный фильтр, — говорит депутат Чусовской гордумы Амир Хисматулин. — И я не знал, что за Махонина расписываюсь. Потом уже мне объяснили. В нашей думе из 25 депутатов 15 — от «Единой России». Зачем меня приглашали, беспартийного, — я не знаю. Мне очевидно, что мой голос «увели», чтобы я не смог поддержать другого кандидата». Расул Зинуров из Орды заявил, что ему звонили с просьбой проголосовать за «определённого человека в определённое время у нотариуса». Когда он узнал о выдвижении Репина, то сообщил об этом «своему руководству», после чего ему «звонили и просили, чтобы он этого не делал». Депутат Владимир Степанов сослался на определённое давление со стороны администрации: были «определённые списки, по которым надо было отдать голоса».

Возможно, это были перегибы на местах и эксцесс исполнителя, отметила руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова. Она предложила Махонину поделиться подписями с Александром Репиным. «Если это только личная инициатива глав выслужиться перед высокими представителями администрации губернатора, то думаю, что кандидат Махонин должен разобраться в этой ситуации и провести проверку по этим шести подписям, по которым есть пересечение с Репиным, — отметила она. — И в случае подтверждения факта, что по этим подписям имели место перегибы, он вправе обратиться в избирком и предоставить данные о недостоверности этих подписей в свою поддержку. Юридически это возможно, поскольку они были поставлены не по доброй воле депутатов. И крайизбирком обязан принять во внимание факт недостоверности этих подписей — они, как сейчас модно говорить, обнулятся в части дублирования».

Сам Александр Репин сразу после того, как избирком проверил его подписи, равнодушно заявил: «не прошёл — значит, не прошёл». Но на пресс-конференции, где он сначала читал по бумажке, а потом вошёл во вкус и полтора часа рассказывал о своих заслугах перед родиной, Репин объявил, что намерен собрать 300 тыс. подписей в свою поддержку и направить их в ЦИК.

Практической пользы от этих действий, по мнению собеседников «Нового компаньона», не будет. Скорее, это сигнал для федеральных эсеров «я боролся как мог», не более.

С другой стороны, по мнению Сергея Иванова, тем самым Александр Репин лишний раз напомнил Махонину про договорённости и поставил врио в неудобное положение. Изначально Махонин заявлял, что выступает за конкуренцию во всём. Но извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации у Репина получилось не до конца. «Ему надо было только бросить месседж и уйти, — говорит Иванов. — Но дальше его понесло на полтора часа, и все уже забыли, зачем пришли. И тут же он заявляет, что на выборы в 2021 году не пойдёт. Даже если не пойдёшь, ну нельзя прямо об этом говорить, это неписаные правила, надо держать интригу и напряжение во властных кабинетах. Иными словами, ошибки были, но результата он добился».

Раскачать повестку

Политтехнолог Юрий Исаев полагает, что Репин (который, по его словам, был «грамотно спровоцирован с учётом его типа личности») выполнил три важных функции. Во-первых, он выявил всех недовольных сложившейся ситуацией среди элит («Чтобы масса начала сужаться, её кто-то должен актировать»). По его словам, было «колоссальное движение группировок во власти». И выдвижение Репина позволило «зафиксировать криминализованность бюджетной сферы». Во-вторых, он разрядил социальную напряжённость, спровоцированную пандемией и самоизоляцией. В-третьих, он выполнил функцию разгонного блока с точки зрения социальной активности для формирования политического ландшафта к 2021 году. «Это не значит, что именно он и будет в следующем году фронтменом, — говорит Исаев. — В предыдущие годы было несколько таких людей, которые разгоняли повестку. Повестка может быть любая, не обязательно протестная, может быть квазипротестная. Репин повестку не вёл. Начал кричать про свой личный бизнес, чем сразу себя дискредитировал. И люди это знают, тем более в Перми. И элиты понимают, что он не может быть полноценным фронтменом. Если такой человек появится, побегут все, но побежит кто-то другой, не Репин». Эксперт считает, что осенью всё сойдёт на нет и вспыхнет с новой силой весной 2021 года.

Сергей Иванов отмечает, что кампания не прошла для Дмитрия Махонина без потерь: «Репин продемонстрировал, что с главой региона можно бороться, его можно шантажировать. И это прежде всего сигнал для местных элит, которые ведут самостоятельную игру».

Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, напротив, полагает, что тем самым Дмитрий Махонин продемонстрировал свою договороспособность. «Мы не знаем точно, была ли сделка, что было её предметом, что выторговал Александр Репин, — заявил он. — Но я точно могу сказать, что Махонин в Пермском крае проявляет редкое для губернаторов умение разговаривать со своими конкурентами и договариваться с ними. Обычно проблемы у высшего должностного лица появляются тогда, когда он не умеет или не хочет вести диалог с элитными сообществами, группами по интересам, силовиками и т. д. Договороспособность первого лица дорогого стоит. Махонин пока идёт верным путём, который заключается в хорошем качестве взаимодействия».

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