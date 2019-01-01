Евгения Пастухова журналист Крайизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов в губернаторы Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании избирательной комиссии Пермского края 4 августа было принято решение о регистрации четырёх кандидатов на должность губернатора. Регистрацию прошли Дмитрий Махонин (самовыдвижение), Евгений Козлов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ), сообщает крайизбирком.

Также комиссия приняла решение об отказе в регистрации владельцу холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину («Справедливая Россия»), Павлу Панкову (самовыдвижение), Андрею Михееву («РОТ-Фронт») и Филиппу Чернышеву (самовыдвижение).

Напомним, ранее из восьми выдвинутых кандидатов пять представили максимальное количество подписей глав и депутатов в свою поддержку — по 107. В результате проверки было выявлено, что у кандидата Александра Репина шесть подписей совпали с подписями, отданными за другого кандидата ранее. Таким образом, засчитанные подписи кандидата Репина были собраны в 31 муниципальном образовании вместо 35, а количество подписей депутатов составило 101, вместо 102. Панков, Михеев и Чернышев документы для регистрации не представили.

Избирательная комиссия провела всесторонний анализ представленных кандидатами документов, заявил председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин.

«Поверку так называемого муниципального фильтра мы провели максимально открыто и публично, — подчеркнул он. — При этом все кандидаты находились в равных условиях и результат прохождения фильтра — лишь вопрос работы их команды. Более того, в комиссию на данный момент не поступило ни одной жалобы от муниципальных депутатов на оказываемое административное давление в момент сбора «муниципального фильтра».

Таким образом, заключил Вагин, «решения по регистрации и отказам в регистрации» опираются «исключительно на нормы действующего законодательства».

Выборы губернатора Пермского края впервые пройдут в течение трёх дней, с 11 по 13 сентября. Избирательные участки в эти дни будут открыты с 8:00 до 20:00.

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