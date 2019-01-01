Отделение пермской больницы им. Граля закрыто на карантин Коронавирус обнаружен у 13 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с обнаружением коронавируса с 16 июня на приём и выписку закрыто хирургическое отделение больницы №2 им. Граля. На сегодня инфекция подтверждена у четырёх сотрудников больницы и девяти пациентов.

В настоящий момент в закрытом отделении остаются девять контактных пациентов. Кроме того, трое сотрудников больницы и семь пациентов, которые также контактировали с заболевшими, изолированы на дому. Пациентов, нуждающихся в хирургической помощи, будут перенаправлять в другие помещения отделения хирургии, которые изолированы от карантинной зоны.

Напомним, ранее на карантин были закрыты роддом в МСЧ№9, отделения больниц в Соликамске и Березниках, геронтопсихиатрический центр в Добрянке.

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