Прокуратура проводит проверку по факту вспышки COVID-19 в геронтопсихиарическом центре Добрянки Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Добрянки проводит проверку по факту распространения коронавирусной инфекции среди постояльцев и сотрудников в Перемском филиале ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр».

Напомним, у одного из постояльцев центра, доставленного в лечебное учреждение с пневмонией, была выявлена коронавирусная инфекция. После проведения дополнительных исследований у круга контактных лиц — ряда cотрудников и клиентов, находящихся в учреждении, были получены положительные результаты на COVID-19.

По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка эффективности мер, принятых сотрудниками центра по созданию безопасных условий деятельности социального учреждения, в том числе проведения инструктажей по профилактике коронавируса, соблюдения требований уборки, обработки, дезинфекции помещений и оборудования, а также надлежащего исполнения приказов министерства социального развития края и предписаний регионального Роспотребнадзора, своевременности и достаточности оказания клиентам центра медицинской помощи.

В настоящее время в здании учреждения проведены противоэпидемические мероприятия, организовано медицинское обследование всех находящих в нем лиц.

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