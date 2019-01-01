Пермский роддом закрыли на карантин из-за выявленного коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае ещё одно медучреждение закрыли на карантин из-за коронавируса. Инфекцию обнаружили в родильном отделении пермской больницы им. Тверье (МСЧ №9). Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

В связи с этим приём пациентов прекращается, роддом закрыт на двухнедельный карантин. Медики и пациенты, контактировавшие с заражёнными, переведены в обсервацию под наблюдение специалистов. Точное количество заболевших не уточняется.

Напомним, ранее из-за коронавируса были закрыты пять отделений краевой больницы имени Вагнера в Березниках, терапевтическое отделение в Соликамске, филиал геронтопсихиатрического центра в Добрянке.

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