Уже пять отделений краевой больницы им. Вагнера в Березниках закрыты на карантин Коронавирус обнаружен у пациентов и сотрудников учреждения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ещё три отделения краевой больнице им. Вагнера в Березниках закрыты на приём и выписку пациентов в связи с обнаружением коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в режим обсерватора перешли два отделения больницы.

Так, 11 июня среди выявленного числа заболевших COVID-19 в Березниках был пациент пульмонологического отделения. В связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и с целью предупреждения распространения инфекции отделение было переведено в режим обсерватора с 12 июня на срок не менее 14 дней.

В режим обсерватора с 12 июня также переведено инфекционное отделение, которое временно располагается по адресу ул.Черепанова, 14, и с 14 июня — отделение неотложной хирургии по адресу ул .Деменева, 12. В инфекционном отделении COVID-19 был обнаружен у сотрудника в ходе планового еженедельного обследования, а в отделении неотложной хирургии — у пациента.

В настоящее время пациентам, которые должны были поступить в отделения, закрытые на обсервацию, медицинская помощь оказывается в других помещениях больницы, которые изолированы от отделений, находящихся на обсервации.

Всем пациентам и сотрудникам были сделаны тесты на коронавирусную инфекцию, по истечении 10—12 дней анализы возьмут повторно.

Контактные лица были изолированы под наблюдение медицинских работников.

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