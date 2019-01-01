Пермские фитнес-клубы закрываются на карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Известия

Пермские фитнес-клубы начали уведомлять клиентов о временном закрытии заведений.

Напомним, ранее рекомендация о закрытии была продиктована краевыми властями, чтобы не допустить в Пермском крае распространения коронавируса. Однако не все клубы приостановили деятельность. 26 марта было выявлено ещё пять заражённых, а их общее количество составило 10.

Так сеть фитнес-клубов Skala (бывший Metro Fitness) сообщила о приостановке работы с 26 марта с продлением клиентских абонементов. Клуб пригласил клиентов на online-тренировки и пообещал провести ремонт и генеральную уборку.

Alex Fitness также сообщил о временном закрытии двух клубов.

X-FIT «Жемчужина» приостановил работу клуба и предложил прямые эфиры тренировок. Но работу продолжает SPA.

Также в сеть выйдут тренеры «Медлайфа». В этом клубе также пообещали продлить карты на период закрытия клуба.

СК «Спортхолл» пока не объявил о закрытии, но попросил клиентов перенести время тренировок с пиковых часов и сократить время пребывания в клубе.