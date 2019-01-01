Дмитрий Енцов журналист В Прикамье за сутки коронавирусная инфекция обнаружена ещё у пяти жителей Общее число заражённых в регионе достигло 10 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за истекшие сутки зафиксированы ещё пять пациентов с наличием коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. То есть общее число инфицированных в регионе достигло 10 человек.

Отметим, что, по данным краевого минздрава, на утро 26 марта 46 человек (+7 человек относительно 25 марта) находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции).

3030 человек (+509) изолированы на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача (без симптомов заболевания, но вернувшиеся из-за рубежа или контактировавшие с заболевшими или с теми, у кого подозрение на наличие вируса).

В России за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 182 человек, то есть общее число инфицированных достигло 840.