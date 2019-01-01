Евгения Пастухова выпускающий редактор Сеть фитнес-клубов «Metro-Fitness» ушла из Перми Её место тут же заняла Skala Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 февраля все клубы федеральной сети «Metro-Fitness» работают в Перми под новым брендом Skala. Такое решение принял владелец франшизы, ООО «Кама-Фитнес», пояснили «Новому компаньону» в клубе на ул. Мира, 5а. Это собственный бренд ООО.

«Директор остался тот же, ООО то же, люди, которые до 1 февраля купили абонементы «Metro-Fitness», могут также посещать клубы Skala. Это решение собственника. Мы сделали новый качественный ремонт, обновили оборудование», — пояснили в клубе, отказавшись от подробных комментариев.

Также отказом ответили на просьбу дать контакты руководства.

Напомним, сеть «Metro-Fitness» зашла в Пермь в 2017 году. Её главной особенностью была низкая стоимость абонементов — до 4 тыс. руб. в год. В Skala, кстати, годовой безлимитный абонемент стоит 4,5 тыс. руб. У сети было несколько клубов. Сейчас клубы в Индустриальном (ул. Мира, 5а), Мотовилихинском (ул. Уинская, 42/1) и Свердовском (ул. Пушкина, 72) районах Перм работают под брендом Skala.