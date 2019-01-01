Дмитрий Енцов журналист Принудительный демонтаж медиафасада на «Айсберге» опять отменён Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми днём 4 марта прекратились демонтажные работы рекламной конструкции на фасаде ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16). Причиной стало судебное решение, принятое утром этого же дня Арбитражным судом Уральского округа о применении обеспечительных мер к конструкции.

В горадминистрации Перми подтвердили, что демонтаж, осуществляемый с утра силами МКУ «Содержание муниципального имущества», приостановлен. Но пока неизвестно, на какой срок.

Судебное разбирательство в Арбитражном суде Уральского округа (расположен в Екатеринбурге) назначено на 28 апреля.

Напомним, муниципальная организация планировала полностью демонтировать конструкцию в течение трёх дней.

Подача электричества к конструкции была прекращена 14 февраля, владельцы заверили в подготовке к демонтажу, но с этого времени никаких видимых работ не происходило.

В мэрии сообщили, что владельцы конструкции — казанское ООО «Цифровая наружная реклама» — обещали самостоятельно провести все работы до 29 февраля включительно.

Так как никаких реальных действий больше не происходило, 26 февраля верхняя часть медиафасада уже была демонтирована силами того же МКУ «Содержание муниципального имущества». В ответ на это предприниматели заверили, что успеют уложиться в срок, и демонтаж со стороны властей прекратился.

28 февраля к конструкции был подогнан кран, но и после этого никаких видимых работ не последовало.

Уже 1 марта, после истечения срока договорённости, власти признали, что предприниматели нарушили договорённости, поэтому приняли решение о принудительном полном демонтаже, который начался 4 марта.

Напомним, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 февраля оставил без изменений решение Арбитражного суда Пермского края по снятию обеспечительных мер на демонтаж конструкции. Ещё 17 сентября 2019 года глава Ленинского района Александр Козенков подписал распоряжение о демонтаже конструкции.

Отметим, что городская и районная администрации считают рекламную конструкцию незаконной, несмотря на то что на её установку было выдано официальное разрешение в апреле 2018 года. А с декабря 2018 года она начала работать.

Власти посчитали, что в реальности установлен не медиафасад (на который и выдавалось разрешение), а медиаэкран. Конструкции отличаются светопрозрачностью. То есть медиафасад — прозрачная конструкция, через которую просматривается фасад здания, а медиаэкран — непрозрачная. Владельцы медиафасада с этим не согласились.

Параллельно с «демонтажной эпопеей» 2 и 3 марта представители ООО направляли в Арбитражный суд Пермского края заявления о принятии обеспечительных мер (суд им отказал), а также о приостановлении исполнения судебного решения (суд решение ещё не вынес). В заявлениях они также указали, что частичный демонтаж от 26 февраля нанёс им особо крупный ущерб.