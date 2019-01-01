Дмитрий Енцов журналист Власти Перми частично демонтировали медиафасад на ТЦ «Айсберг Так чиновники «намекнули» владельцам конструкции на истекающие сроки Поделиться Поделиться Твитнуть

Работники МКУ «Содержание муниципального имущества» 26 февраля частично разобрали верхнюю часть медиафасада, расположенного на ТЦ «Айсберг».

Как стало известно «Новому компаньону», сделано это было из-за того, что владельцы конструкции — казанское ООО «Цифровая наружная реклама» — не предоставили властям план-график демонтажных работ, а ранее лишь заверили, что конструкция будет убрана до 29 февраля.

Напомним, подача электричества к конструкции была прекращена 14 февраля, владельцы заверили в подготовке к демонтажу, но с этого времени никаких видимых работ не происходило, несмотря на приближающееся 29 февраля.

В мэрии сообщили, что как только муниципальное предприятие само начало демонтажные работы, предприниматели оперативно прислали план-график. В связи с этим демонтаж прекратился.

Напомним, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 февраля оставил без изменений решение Арбитражного суда Пермского края по снятию обеспечительных мер на демонтаж конструкции. Ещё 17 сентября 2019 года глава Ленинского района Александр Козенков подписал распоряжение о демонтаже конструкции.

Отметим, что и городская и районная администрации считают рекламную конструкцию незаконной, несмотря на то что на её установку было выдано официальное разрешение в апреле 2018 года. А с декабря 2018 года она начала работать.

Власти посчитали, что в реальности установлен не медиафасад (на который и выдавалось разрешение), а медиаэкран. Конструкции отличаются светопрозрачностью. То есть медиафасад — прозрачная конструкция, через которую просматривается фасад здания, а медиаэкран — непрозрачная.

В суде предпринимателям не удалось доказать свою точку зрения, и 23 октября 2019 года суд встал на сторону мэрии, что 4 февраля 2020 года подтвердил Семнадцатый апелляционный суд.

При этом суд не принял к сведению доводы экспертизы, которую проводили власти, по причине того, что у эксперта не имеется надлежащего технического образования.

С другой стороны, суд не убедили и доводы предпринимателей, которые предоставили копию письма от производителей конструкции — китайской компании Absen holdings (Hong Kong) company limeted, в котором указывалось, что это именно медиафасад. Мотивировка отказа со стороны суда: предоставленный экземпляр является копией электронного письма без перевода, что не доказывает оригинальность его происхождения.