Дмитрий Енцов журналист Медиафасад на «Айсберге» полностью демонтируют до конца февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Самый большое медиафасад Перми (размер — 19х12 м, площадь — 228 кв. м), установленный на фасаде ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16), будет демонтирован добровольно владельцами конструкции — казанским ООО «Цифровая наружная реклама» — до конца февраля.

Как сообщили в горадминистрации, в пятницу поступило гарантийное письмо от предпринимателей, которые сообщили, что сами демонтируют конструкцию, но из-за её размеров и дороговизны (производителем является компании Absen holdings (Hong Kong) company limeted) полностью смогут это сделать до 29 февраля. Мэрия согласилась на это предложение, несмотря на первоначальные планы по демонтажу в понедельник, 17 февраля.

Напомним, подготовительные работы к демонтажу начались в пятницу, 14 февраля. К медиафасаду, по указанию администрации Ленинского района, прекращена подача электричества, и с этого времени на нём «не крутится» реклама.

Мотивировка районных и городских властей — Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 февраля оставил без изменений решение Арбитражного суда Пермского края по снятию обеспечительных мер на демонтаж конструкции. Ещё 17 сентября 2019 года глава района Александр Козенков подписал распоряжение о демонтаже конструкции.

Отметим, что и городская и районная администрации считают рекламную конструкцию незаконной, несмотря на то что на её установку было выдано официальное разрешение в апреле 2018 года. А с декабря 2018 года она начала работать.

Власти посчитали, что в реальности установлен не медиафасад (на который и выдавалось разрешение), а медиаэкран. Конструкции отличаются светопрозрачностью. То есть медиафасад — прозрачная конструкция, через которую просматривается фасад здания, а медиаэкран — непрозрачная.

В суде предпринимателям не удалось доказать свою точку зрения, и 23 октября 2019 года суд встал на сторону департамента, что 4 февраля 2020 года подтвердил Семнадцатый апелляционный суд.

При этом суд не принял к сведению как предоставленное предпринимателями письмо от производителя конструкции, в котором утверждалось, что это именно медиафасад, так и доводы экспертизы, которую проводил департамент, по причине того, что у эксперта не имеется надлежащего технического образования.

Отметим, что, по информации, предоставленной департаментом экономики и промышленной политики, всего в городе установлено 11 светодиодных экранов и один медиафасад (таковым «правильным» власти считают лишь установленный на фасаде ТРК «Семья).

При этом два экрана — на цирке и Театре-Театре — официально не считаются рекламными конструкциями.

«Не признаётся рекламой информация учреждений культуры по профилю их деятельности, размещаемая на зданиях, в случае если данные организации осуществляют деятельность в указанных зданиях», — пояснили в департаменте.