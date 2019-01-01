Дмитрий Енцов журналист Медиафасад на «Айсберге» демонтируют в понедельник Администрация Ленинского района заранее отключила подачу электричества к нему Поделиться Поделиться Твитнуть

Самый большой медиафасад Перми (размер — 19х12 м, площадь — 228 кв. м), установленный на фасаде ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16), будет демонтирован 17 февраля. Но подготовительные работы к этому начались 14 февраля примерно в 11 утра.

Инициатором демонтажа выступила администрация Ленинского района, что подтвердили в мэрии.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Пермского края. Таким образом, апелляционная инстанция сняла обеспечительные меры на демонтаж рекламной конструкции. В настоящее время ведутся подготовительные работы, отключение силового кабеля электропитания», — пояснили в горадминистрации.

В компании-операторе рекламной конструкции сообщили, что пока не готовы комментировать ситуацию. Но по информации «Нового компаньона», районная администрация в своих действиях основывается на распоряжении её главы Александра Козенкова от 17 сентября 2019 года, в котором конструкция признана самовольной, а значит, подлежит демонтажу. При этом непосредственно демонтаж состоится в понедельник, 17 февраля. По информации издания, сами демонтажные работы проведёт компания-оператор конструкции. Действиями по обесточиванию конструкции район «намекнул», что у владельцев фасада «пути назад нет».

Напомним, первая попытка демонтажа была предпринята ночью 10 октября 2019 года. Тогда инициатором действий выступила также администрация Ленинского района, основываясь на том же распоряжении её главы.

Отметим, что и городская и районная администрации считают рекламную конструкцию незаконной, несмотря на то что на её установку было выдано официальное разрешение в апреле 2018 года.

В декабре того же года конструкция наконец-то была установлена, и с этого момента у её владельцев — казанского ООО «Цифровая наружная реклама» — начались проблемы.

Городские власти посчитали, что в реальности установлен не медиафасад (на который и выдавалось разрешение), а медиаэкран. Конструкции отличаются светопрозрачностью. То есть медиафасад — прозрачная конструкция, через которую просматривается фасад здания, а медиаэкран — непрозрачная.

Соответственно, городской департамент экономики и промышленной политики посчитал конструкцию незаконной, с чем не согласились предприниматели и подали на него в суд. С лета 2019 года начались судебные тяжбы по этому поводу в краевом Арбитражном суде.

Параллельно с этим 17 сентября 2019 года глава Ленинского района Александр Козенков издал распоряжение о принудительном демонтаже «незаконной» конструкции, попытка которого произошла 10 октября. Но тогда демонтировать конструкцию не удалось якобы из-за припаркованных у ТЦ автомобилей, которые мешали работам.

После этого и городская прокуратура, и пермский УФАС заявили, что любые действия по демонтажу будут признаны незаконными «до окончательного судебного решения»

В итоге в суде предпринимателям не удалось доказать свою точку зрения и 23 октября 2019 года суд встал на сторону департамента, что 4 февраля 2020 года подтвердил 17-й Апелляционный суд, попутно сняв с конструкции обеспечительные меры, фактически позволив приступить к демонтажу.

При этом суд не принял к сведению как предоставленное предпринимателями письмо от производителя конструкции компании Absen holdings (Hong Kong) company limeted, в котором утверждалось, что это именно медиафасад, так и доводы экспертизы, которую проводил департамент, по причине того, что у эксперта не имеется надлежащего технического образования.

У «Цифровой наружной рекламы» оставалась единственная возможность доказать свою правоту — в другом процессе против Ленинского района. На данный момент этот процесс объявлен приостановленным, а дата очередного заседания пока не объявлена.

При этом 4 февраля представитель казанской компании Радик Габайдуллин в суде заявил о том, что «Цифровая наружная реклама» направила в адрес департамента письмо с просьбой мирного урегулирования вопроса, но без конкретных предложений.

На это начальник управления организационно-правовой работы департамента Олег Левитан ответил, что истец предлагает завершить дело миром «с лета 2019 года», но «конструктивных предложений от них не было».

Отметим, что, по информации, предоставленной департаментом экономики и промышленной политики, всего в городе установлено 11 светодиодных экранов и один медиафасад (таковым «правильным» власти считают лишь установленный на фасаде ТРК «Семья).

При этом два экрана — на цирке и Театре-Театре — официально не считаются рекламными конструкциями.

«Не признаётся рекламой информация учреждений культуры по профилю их деятельности, размещаемая на зданиях, в случае если данные организации осуществляют деятельность в указанных зданиях», — пояснили в департаменте.