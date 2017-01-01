Администрация Перми получила право снять медиафасад с ТЦ «Айсберг»

Обеспечительные меры отменены решением арбитражного суда

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Медиафасад на ТЦ «Айсберг» утром 11 октября 2019 года

Фото: Дмитрий Енцов

23 октября Арбитражный суд Пермского края принял решение отменить обеспечительные меры от 19 сентября, которые запрещали департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми демонтировать медиафасад на ТЦ «Айсберг».

Решение вступит в силу в течение пяти дней. После окончания заседания представители департамента экономики и промышленной политики подтвердили, что теперь они проучили юридическое право на демонтаж.

Представитель истца ООО «Цифровая наружная реклама» (Казань) адвокат Радик Габайдуллин подчеркнул, что будет обжаловать это решение. Отметим, что юридическое право на демонтаж имеет и администрация Ленинского района, на заседании 10 октября истцу отказали в применении обеспечительных мер. Тем не менее прокуратура Перми предостерегла районную администрацию от демонтажа до окончания судебного разбирательства.

Параллельно ООО «Цифровая наружная реклама» подало иск к районной администрации, считая распоряжение его главы Козенкова неправомочным.

Напомним, что 23 октября в Арбитражном суде Пермского края продолжилось рассмотрение иска ООО «Цифровая наружная реклама» (Казань) к департаменту экономики и промышленной политики (ДЭПП).

Сегодня в ходе прений со стороны истца выступил адвокат Радик Габайдуллин, со стороны департамента — начальник управления организационно-правовой работы департамента Олег Левитан.

Стороны продолжают настаивать на своих позициях. Предприниматели считают, что медиафасад — абсолютно законный, установленный согласно распоряжению департамента. ДЭПП же считает его самовольной конструкцией, так как «разрешение выдавалось на медиафасад, а в реальности установлен светодиодный экран».

Радик Габайдуллин попросил привести доказательства того, что это не медиафасад, при этом он предоставил суду копию электронного письма руководства завода-изготовителя конструкции Epson, где сказано, что они продали компании именно медиафасад.

Олег Левитан заявил, что конструкция подвергалась проверке и было установлено, что это не медиафасад. При этом никаких заключений на этот счёт пока не предоставлено.

«Как вы смогли определить, что это не медиафасад? Просто посмотрев на него?» — спросил истец. Ответчик ответил, что не обязательно быть глубоким техническим специалистом, чтобы определить, что на «Айсберге» не медиафасад.

При этом ДЭПП попросил возможность дополнительной экспертизы.

«Зачем вам дополнительные действия, если в марте вы уже выдавали предписание о демонтаже конструкции? Вы же на чём-то основывались при этом?» — спросила судья. На что ответчик затруднился ответить.

Представитель ТЦ «Айсберг» (эта сторона в процессе является третьей) Сергей Коняев заявил, что будет следовать любому судебному решению. 17 октября руководство ТЦ заказало независимую экспертизу по определению степени безопасности установленной конструкции, ответ будет готов в начале ноября.

Отметим, что суд отказался выслушивать свидетеля со стороны ДЭППа, которая делала заключение по итогам исследования медиафасада, так как посчитал, что у свидетеля недостаточная квалификация: она юрист и не может владеть техническими тонкостями по конструкции. Этот эксперт — Лилия Ширяева, директор АНО «Экспертно-технический центр «Пермэкcпертиза» при Пермской торгово-промышленной палате.

Напомним, что представители городских властей считают конструкцию незаконной и требуют её демонтажа (самая активная попытка была неудачно предпринята в ночь на 10 октября). Они основываются на распоряжении главы Ленинского района Александра Козенкова от 17 сентября о принудительном демонтаже.



При этом арбитражный суд 19 сентября наложил на конструкцию обеспечительные меры «до окончательного судебного решения», которые запрещают ДЭППу проводить демонтаж. Однако другим решением от 10 октября суд фактически не запрещает проводить демонтаж со стороны администрации района. Однако этого пока не сделано. Примечательно, что городская прокуратура одновременно внесла представление главе Ленинского района о незаконности попыток демонтажа и в своём решении надзорный орган опирается именно на судебное решение от 19 сентября.