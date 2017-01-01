Прокуратура Перми признала любые попытки демонтажа медиафасада с «Айсберга» незаконными Руководители торгового центра заказали экспертизу медиафасада на предмет его безопасности

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Фото: Дмитрий Енцов

Прокуратура Перми внесла предостережение администрации Ленинского района о недопустимости демонтажа медиафасада с ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16).

Решение это основано на промежуточном постановлении Арбитражного суда Пермского края об обеспечительных мерах относительно рекламной конструкции до окончательного судебного решения. Но это решение касается исключительно департамента экономоки и промышленной политики.

С другой стороны, администрации Ленинского района суд не запретил проводить работы по демонтажу. Постановление о них вынес глава района Александр Козенков ещё 17 сентября. В ночь на 10 октября была предпринята безуспешная попытка демонтажа медиафасада.

23 октября в арбитражном суде проходит очередное заседание по спорной конструкции. Пока никакого решения судья не принял.

Представитель ТЦ «Айсберг» заявил, что руководители торгового центра заказали экспертизу медиафасада на предмет его безопасности. Итоги должны быть готовы в начале ноября.

Представители владельцев медиафасада — казанского ООО «Цифровая наружная реклама» — настаивают на своей позиции: конструкция легальная, на её установку было получено разрешение, и она является медиафасадом (то есть имеет прозрачность).

Представители департамента экономики и промышленной политики утверждают, что разрешение выдавалось на медиафасад, а в реальности установлен светодиодный экран, то есть конструкция является незаконной.



