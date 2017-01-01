Биться о фасад Городские власти не оставляют попыток демонтировать спорный медиафасад на ТЦ «Айсберг»

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В ночь на 10 октября администрация Ленинского района на основании собственного распоряжения предприняла неудачную попытку демонтажа медиафасада на ТЦ «Айсберг»: подходы к торговому центру оказались заблокированы автотранспортом. А 10 октября Арбитражный суд Пермского края отказал собственнику конструкции, казанскому ООО «Цифровая наружная реклама», в наложении обеспечительных мер в рамках иска о законности этого распоряжения районной администрации и одновременно запретил производить эти работы департаменту экономики и промышленной политики. Иными словами, район демонтировать может, а ДЭПП не может. Собственники считают, что запрет на демонтаж касается самого предмета — фасада — и потому снимать его до окончания всех судебных разбирательств нельзя.

Обычная рекламная конструкция, пусть и в самом центре Перми, столкнула между собой краевую, городскую и районную власть, привела к двусмысленности судебных решений, но при этом продолжает исправно функционировать

Фото: Константин Долгановский

Ночное шоу

Власти Ленинского района решили снять медиафасад на ТЦ «Айсберг», основываясь на распоряжении главы районной администрации Александра Козенкова от 17 сентября. В нём говорится, что рекламная конструкция попадает в реестр самовольно установленных, а значит, подлежит принудительному демонтажу.

9 октября примерно в 22:00 к ТЦ подъехали рабочие, которые не могли снять экран из-за припаркованных автомобилей. По данным одного из собеседников, навстречу рабочим вышли 15 крепких ребят, которых казанская фирма ООО «Цифровая наружная реклама», владелец конструкции, будто бы попросила препятствовать демонтажу. Собственно, машины, которые помешали работам, в столь поздний час тоже появились не случайно. Представители администрации вызвали автоэвакуаторы и полицию. Однако полиция не стала вмешиваться. В общем, к двум часам ночи рабочие и техника уехали, медиафасад остался на своём месте.

Утром 10 октября глава района встретился с губернатором Максимом Решетниковым. По информации «Нового компаньона», краевые власти предложили главе уйти в отставку. Спустя пару часов стало известно, что Александр Козенков ушёл на больничный. В пресс-службе губернатора заявили, что не комментируют слухи. «У меня повышенное давление, и я за все годы работы всего третий раз ухожу на больничный», — рассказал «Новому компаньону» Александр Козенков. Впрочем, вчера, 14 октября, он уже вышел на работу.

Что касается ситуации с медиафасадом, Козенков сказал следующее: «Решение районной администрации (о демонтаже. — Ред.) судом не отменено, поэтому его можно считать действующим». На вопрос о том, будут ли дальнейшие попытки демонтировать фасад, он ответил, что намерен дождаться решения суда: «Мы будем действовать исключительно с точки зрения закона и здравого смысла». За дальнейшими комментариями Козенков отправил в пресс-службу горадминистрации. К моменту сдачи материала в печать пресс-служба на запрос так и не ответила.

Отметим, что на пресс-конференции в июне губернатор Максим Решетников в жёсткой форме раскритиковал действия мэрии по поводу демонтажа медиафасада. «Я запросил документы по данному вопросу: какие-то чиновники когда-то что-то подписали, — заявил Решетников. — На вопрос, что делать будем, и глава Перми Дмитрий Самойлов, и его заместитель Виктор Агеев отвечают: «Мы вопрос решим». Ничего не меняется. Поговорил с руководителем Пермского УФАС Александром Плаксиным. Он говорит: рад бы что-то сделать, но там такое кладбище управленческих ошибок, крючкотворство. Сплошное разгильдяйство, да и в целом управленческая манера главы администрации производит неприятное впечатление».

Фото: Дмитрий Енцов

Полгода свободной рекламы

Разрешение на установку рекламной конструкции было выдано ООО «Цифровая наружная реклама» в апреле 2018 года, в декабре на ТЦ «Айсберг» появился самый крупный в Перми медиафасад (размер — 19х12 м, площадь — 228 кв. м).

Однако 24 апреля 2019 года департаментом экономики и промышленной политики администрации Перми было принято решение об аннулировании этого разрешения «в связи с тем, что рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения, что зафиксировано актом обследования рекламной конструкции». Разрешение было выдано на медиафасад, а по факту появился медиаэкран. «Под медиафасадом понимается рекламная конструкция в виде светопрозрачного электронного экрана, а проверка показала, что в действительности установлен светодиодный экран», — неоднократно заявляли в мэрии. То есть фасад стал для горадминистрации самовольно установленной конструкцией, поэтому они обратились к предпринимателям с требованием демонтировать её в добровольном порядке.

В начале мая 2019 года мэрия направила письмо в адрес Управления МВД России по городу Перми о привлечении к административной ответственности по ст. 14.37 КоАП РФ (нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции) владельца самовольно установленной рекламной конструкции.

В ответ владельцы конструкции обратились в УФАС по Пермскому краю, специалисты которого не увидели правовых оснований применять постановление «к отношениям, которые уже возникли». «Нормативный акт вышел после установки конструкции, выдача предписания о демонтаже и аннулировании разрешения на установку не основана на законе», — ответили в УФАС.

Горадминистрация с этим не согласилась, хотя решение об аннулировании разрешения на размещение наружной рекламы было ими отозвано.

10 июня ООО «Цифровая наружная реклама» обратилось с иском в арбитражный суд, и с этого времени продолжается тяжба. Следующее заседание намечено на 23 октября.

Решение о запрете

В Арбитражном суде Пермского края, где рассматривается спор между ООО «Цифровая наружная реклама» и департаментом экономики и промышленной политики администрации Перми, ответили, что последним постановлением «по существу» является решение «Об отказе в принятии обеспечительных мер», датированное 10 октября.

В нём сказано, что администрации Ленинского района и МКУ «Содержание муниципального имущества» не запрещено производить работы по демонтажу. В решении есть ссылка на предыдущее судебное решение, датированное 19 сентября, где говорится, что департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми запрещается «проводить работы по принудительному демонтажу рекламной конструкции до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу».

Таким образом, юридически районной администрации и МКУ можно демонтировать, а департаменту — нет. Эту трактовку «Новому компаньону» подтвердил один из источников, близкий к городской администрации.

Владельцы конструкции ранее заявляли, что медиафасад «является крайне дорогостоящим и сложным оборудованием, которое в течение нескольких месяцев изготавливалось зарубежным производителем, в связи с чем демонтаж рекламной конструкции является реальной угрозой».

В сентябре суд нашёл эти доводы достаточными для вывода о необходимости принятия обеспечительных мер. После этого департамент несколько раз подавал апелляцию, но добиться её удовлетворения так и не смог.

При этом в решении от 8 октября сказано, что введённые обеспечительные меры «сохраняют баланс интересов участников спора и позволяют восстановить права заявителя в случае разрешения спора в его пользу. Иной исход не исключает возможность демонтажа объекта».

В самой компании — владельце медиафасада кратко ответили, что считают решение о принятии обеспечительных мер единственно правильным. При ответе на вопрос о том, как быть с неотменённым распоряжением главы района, в компании пояснили, что обеспечительные меры распространяются на сам объект и не зависят от того, какое решение принимает любой орган власти.

В итоге получается двойственная ситуация: с одной стороны, есть судебное решение о запрете демонтажа, с другой — обратное действующее решение районной администрации.

По словам депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, он «не сильно погружён в эту ситуацию». Тем не менее Плотников считает, что всё должно решаться в правовом русле: «Считаю, что если есть решение суда, то его нужно исполнять. Мы живём в правовом государстве».

Один из собеседников заключает, что администрация Ленинского района неграмотно подошла к организации демонтажа. Необходимо было заранее договориться с охранным агентством или полицией и заранее выставить оцепление. По некоторым данным, к решению проблемы подключился бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков.