Дмитрий Енцов журналист Владельцы медиафасада на «Айсберге» предложили властям уладить спор миром Поделиться Поделиться Твитнуть

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил решение краевого арбитража от 23 октября 2019 года без изменений, соответственно, жалоба владельцев медиафасада на ТЦ «Айсберг» — ООО «Цифровая наружная реклама» — осталась без удовлетворения. Тем самым процесс предпринимателей к департаменту можно считать проигранным.

Сторона ответчика осталась удовлетворена итоговым решением, сторона истца (её представлял юрист Радик Габайдуллин) пока отказалась озвучить свои дальнейшие действия.

В ходе заседания по рассмотрению жалобы представитель истца заявил, что в адрес департамента вчера было направлено письмо «о возможности мирного урегулирования ситуации», поэтому истец попросил суд отложить рассмотрение жалобы и предоставить возможность мирного итога. На это начальник управления организационно-правовой работы департамента Олег Левитан ответил, что письмо это не видел и не видит смысла в мирном урегулировании.

«Истец предлагает завершить дело миром с лета 2019 года, но конструктивных предложений не было», — отметил Левитан.

Представитель истца также не уточнил детали «мирного» предложения: «Механизмов нет, это надо обсуждать, возможно, путём создания рабочей группы».

Несмотря на это, стороны остались на своих прежних позициях: предприниматели считают, что разрешение было выдано на установку медиафасада, он и установлен. Представители департамента считают, что установлен светодиодный экран, а значит, это самовольная конструкция. При этом истец настаивал на том, что нет ни одного доказательства и исследования того, что это не медиафасад. Представители департамента согласились с тем, что их вывод основывается не на экспертизе, а на «визуальном осмотре» объекта.

Сторона предпринимателей отметила, что ни о какой проверке юрлицо не было предупреждено и не было соблюдено специальной для таких случаев процедуры. Левитан на это ответил, что проверка конструкций — их «ежедневная рутинная работа», на которую не надо специальных разрешений и предупреждений юрлиц: «мы проверяем сами конструкции, а не юридические лица». В итоге суд постановил оставить решение краевого арбитража без изменений, то есть встал на сторону властей.

Напомним, 23 октября Арбитражный суд постановил отменить обеспечительные меры, что фактически даёт право департаменту демонтировать спорную рекламную конструкцию. Истцы в ответ на это направили апелляционную жалобу, зарегистрированную 13 декабря, но Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил её без движения, так как установил, что жалоба подана с нарушениями. В частности, к ней не приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины, а также представители компании не направили копии жалобы другим участникам процесса: департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми, руководству ООО «Торговый центр «Айсберг». В связи с этим суд постановил устранить нарушения.

Параллельно предприниматели в арбитраже судятся с администрацией Ленинского района. Заявитель просит признать недействительным распоряжение главы района Александра Козенкова от 17 сентября о демонтаже рекламной конструкции, так как считает его незаконным. Представители района, в свою очередь, также считают саму конструкцию незаконной и требуют её демонтажа (самая активная попытка была неудачно предпринята в ночь на 10 октября).

Арбитражный суд 13 января приостановил производство по иску ООО к районной администрации до окончательного решения Семнадцатого апелляционного арбитражного суда. Дата продолжения рассмотрения иска предпринимателей к районной администрации пока не назначена.



