Дмитрий Енцов журналист Медиафасад на «Айсберге» будет демонтирован принудительно Владельцы конструкции не уложились в обозначенные сроки Поделиться Поделиться Твитнуть

Работы по демонтажу так и не начались в обозначенную дату 29 февраля. Всё ограничилось прибытием крана.



Владельцы медиафасада на пермском ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16) в минувшие выходные, 29 февраля и 1 марта, так и не начали непосредственных работ по его демонтажу, несмотря на то что в пятницу, 28 февраля, подвезли кран и уведомили власти о начале работ.

Прибывший кран был установлен непосредственно у медиафасада, но после его фиксации так и оставался без движения 29 февраля и 1 марта, несмотря на то что ранее была достигнута договорённость с мэрией о демонтажных работах до 29 февраля включительно.

По информации «Нового компаньона», власти признали, что предприниматели (казанское ООО «Цифровая наружная реклама») нарушили договорённости, поэтому приняли решение о принудительном демонтаже, сроки которого будут определены в понедельник, 2 марта.

Ранее, 26 февраля, верхняя часть медиафасада уже была демонтирована, но силами МКУ «Содержание муниципального имущества», так как собственники не предпринимали фактических действий к демонтажу.

Подача электричества к конструкции была прекращена 14 февраля, владельцы заверили в подготовке к демонтажу, но с этого времени никаких видимых работ не происходило, несмотря на приближающееся 29 февраля.

В мэрии сообщили, что как только муниципальное предприятие само начало демонтажные работы, предприниматели оперативно прислали план-график. В связи с этим демонтаж прекратился.

Напомним, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 февраля оставил без изменений решение Арбитражного суда Пермского края по снятию обеспечительных мер на демонтаж конструкции. Ещё 17 сентября 2019 года глава Ленинского района Александр Козенков подписал распоряжение о демонтаже конструкции.

Отметим, что городская и районная администрации считают рекламную конструкцию незаконной, несмотря на то что на её установку было выдано официальное разрешение в апреле 2018 года. А с декабря 2018 года она начала работать.

Власти посчитали, что в реальности установлен не медиафасад (на который и выдавалось разрешение), а медиаэкран. Конструкции отличаются светопрозрачностью. То есть медиафасад — прозрачная конструкция, через которую просматривается фасад здания, а медиаэкран — непрозрачная.

В суде предпринимателям не удалось доказать свою точку зрения, и 23 октября 2019 года суд встал на сторону мэрии, что 4 февраля 2020 года подтвердил Семнадцатый апелляционный суд.

При этом суд не принял к сведению доводы экспертизы, которую проводили власти, по причине того, что у эксперта не имеется надлежащего технического образования.

С другой стороны, суд не убедили и доводы предпринимателей, которые предоставили копию письма от производителей конструкции — китайской компании Absen holdings (Hong Kong) company limeted, в котором указывалось, что это именно медиафасад. Мотивировка отказа со стороны суда: предоставленный экземпляр является копией электронного письма без перевода, что не доказывает оригинальность его происхождения.