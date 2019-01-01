Дмитрий Енцов журналист Начат принудительный демонтаж медиафасада на «Айсберге» Поделиться Поделиться Твитнуть

Работы по демонтажу так и не начались в обозначенную дату 29 февраля. Всё ограничилось прибытием крана



В Перми 4 марта начат принудительный демонтаж рекламной конструкции на ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16). Работы проводятся силами МКУ «Содержание муниципального имущества».

Как сообщили «Новому компаньону» в мэрии, планируется, что все демонтажные работы займут три дня.

Напомним, подача электричества к конструкции была прекращена 14 февраля, владельцы заверили в подготовке к демонтажу, но с этого времени никаких видимых работ не происходило.

В мэрии сообщили, что владельцы конструкции — казанское ООО «Цифровая наружная реклама» — обещали самостоятельно провести все работы до 29 февраля включительно.

Так как никаких реальных действий больше не происходило, 26 февраля верхняя часть медиафасада уже была демонтирована силами того же МКУ «Содержание муниципального имущества». В ответ на это предприниматели заверили, что успеют уложиться в срок, и демонтаж со стороны властей прекратился.

28 февраля к конструкции был подогнан кран, но и после этого никаких видимых работ не последовало.

Уже 1 марта, после истечения срока договорённости, власти признали, что предприниматели нарушили договорённости, поэтому приняли решение о принудительном полном демонтаже, который начался 4 марта.

Напомним, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 февраля оставил без изменений решение Арбитражного суда Пермского края по снятию обеспечительных мер на демонтаж конструкции. Ещё 17 сентября 2019 года глава Ленинского района Александр Козенков подписал распоряжение о демонтаже конструкции.

Отметим, что городская и районная администрации считают рекламную конструкцию незаконной, несмотря на то что на её установку было выдано официальное разрешение в апреле 2018 года. А с декабря 2018 года она начала работать.

Власти посчитали, что в реальности установлен не медиафасад (на который и выдавалось разрешение), а медиаэкран. Конструкции отличаются светопрозрачностью. То есть медиафасад — прозрачная конструкция, через которую просматривается фасад здания, а медиаэкран — непрозрачная.

В суде предпринимателям не удалось доказать свою точку зрения, и 23 октября 2019 года суд встал на сторону мэрии, что 4 февраля 2020 года подтвердил Семнадцатый апелляционный суд.

При этом суд не принял к сведению доводы экспертизы, которую проводили власти, по причине того, что у эксперта не имеется надлежащего технического образования.

С другой стороны, суд не убедили и доводы предпринимателей, которые предоставили копию письма от производителей конструкции — китайской компании Absen holdings (Hong Kong) company limeted, в котором указывалось, что это именно медиафасад. Мотивировка отказа со стороны суда: предоставленный экземпляр является копией электронного письма без перевода, что не доказывает оригинальность его происхождения.

Параллельно с «демонтажной эпопеей» 2 и 3 марта представители ООО направляли в арбитражный суд заявления о принятии обеспечительных мер (суд им отказал), а также о приостановлении исполнения судебного решения (суд решение ещё не вынес). В заявлениях они также указали, что частичный демонтаж от 26 февраля нанёс им особо крупный ущерб.

В горадминистрации рассказали, что демонтированное имущество будет передано владельцам после предъявления ими документов, подтверждающих право на имущество.

При этом владельцы обязаны будут возместить затраты на демонтаж, перечислив средства в городской бюджет.

«В случае отказа владельца самовольного объекта от добровольного возмещения расходов они взыскиваются территориальным органом в судебном порядке», — пояснили в мэрии.

В случае если владелец не обращается за имуществом в течение шести месяцев с момента демонтажа, имущество признаётся муниципальной собственностью, после чего «территориальный орган обеспечивает его транспортирование и захоронение либо утилизацию в качестве отходов».