Дмитрий Енцов журналист Владельцы медиафасада на «Айсберге» заявили о том, что частичный демонтаж конструкции нанёс им особо крупный ущерб Поделиться Поделиться Твитнуть

Работы по демонтажу так и не начались в обозначенную дату 29 февраля. Всё ограничилось прибытием крана.



Казанское ООО «Цифровая наружная реклама» 27 февраля ходатайствовало в краевой арбитраж о принятии обеспечительных мер «в виде приостановления действия оспариваемого распоряжения и запрета администрации Ленинского района Перми и муниципальному казённому учреждению «Содержание муниципального имущества» проводить работы по принудительному демонтажу рекламной конструкции».

В заявлении указано, что 27 февраля силами муниципального предприятия «была разобрана часть конструкции, чем заявителю нанесён особо крупный ущерб».

В итоге суд не нашёл доводы заявителя «достаточными для вывода о необходимости принятия обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого распоряжения» и 28 февраля отказал в применении обеспечительных мер и признании незаконным распоряжения районной администрации.

В то же самое время предприниматели так и не начали добровольный демонтаж конструкции до 29 февраля включительно, о чём, как сообщали в мэрии, была достигнута договорённость.

28 февраля к конструкции был подогнан кран, но он так и находится без движения третий день подряд.

По информации «Нового компаньона», власти признали, что предприниматели (казанское ООО «Цифровая наружная реклама») нарушили договорённости, поэтому приняли решение о принудительном полном демонтаже, сроки которого будут определены в понедельник, 2 марта.

Ранее, 26 февраля, верхняя часть медиафасада уже была демонтирована, силами МКУ «Содержание муниципального имущества», так как собственники не предпринимали фактических действий к демонтажу.

Подача электричества к конструкции была прекращена 14 февраля, владельцы заверили в подготовке к демонтажу, но с этого времени никаких видимых работ не происходило.

Напомним, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 февраля оставил без изменений решение Арбитражного суда Пермского края по снятию обеспечительных мер на демонтаж конструкции. Ещё 17 сентября 2019 года глава Ленинского района Александр Козенков подписал распоряжение о демонтаже конструкции.

Отметим, что городская и районная администрации считают рекламную конструкцию незаконной, несмотря на то что на её установку было выдано официальное разрешение в апреле 2018 года. А с декабря 2018 года она начала работать.

Власти посчитали, что в реальности установлен не медиафасад (на который и выдавалось разрешение), а медиаэкран. Конструкции отличаются светопрозрачностью. То есть медиафасад — прозрачная конструкция, через которую просматривается фасад здания, а медиаэкран — непрозрачная.

В суде предпринимателям не удалось доказать свою точку зрения, и 23 октября 2019 года суд встал на сторону мэрии, что 4 февраля 2020 года подтвердил Семнадцатый апелляционный суд.

При этом суд не принял к сведению доводы экспертизы, которую проводили власти, по причине того, что у эксперта не имеется надлежащего технического образования.

С другой стороны, суд не убедили и доводы предпринимателей, которые предоставили копию письма от производителей конструкции — китайской компании Absen holdings (Hong Kong) company limeted, в котором указывалось, что это именно медиафасад. Мотивировка отказа со стороны суда: предоставленный экземпляр является копией электронного письма без перевода, что не доказывает оригинальность его происхождения.