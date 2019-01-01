Наталья Тимофеева журналист Администрация Перми разыграет 19 автобусных маршрутов По сравнению с прошлым годом требования для перевозчиков заметно снижены Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила 19 аукционов на осуществление регулярных перевозок пассажиров по автобусным маршрутам города — №№ 3, 6, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 80 и 88.

Общая максимальная цена контрактов составляет 385,3 млн руб. Причём начальная цена самого дорогого лота составляет 57,4 млн руб. (маршрут №36 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1»), а самого дешёвого — 682,8 тыс. руб. (маршрут №23 «Деревня Голованово» — «НПО «Искра»).

Срок действия контрактов по большинству маршрутов составляет четыре месяца — с 1 февраля по 31 мая 2020 года. Исключение — маршруты №№ 6 и 9 (февраль — июнь), №№ 18, 60, 49, 34, 48, 22 и 23 (февраль-март) и 88 (февраль — ноябрь).

По сравнению с прошлым годом требования к подвижному составу на новых аукционах заметно снижены. Например, прошлой весной мэрия требовала от участников торгов на обслуживание автобусных маршрутов 100%-но низкопольные автобусы, а летом после возмущения перевозчиков и интереса со стороны УФАС частично разрешила полунизкопольные автобусы (при 25% автобусов должны были быть низкопольными). Сейчас на большинство маршрутов требуются большие полунизкопольные или низкопольные автобусы не старше 12 лет с экологическим классом двигателя не ниже «Евро-3».

На маршрут №22 нужны средние автобусы, которые эксплуатировали не более 12 лет, и имеющие экологический класс двигателя не ниже «Евро-3». Микроавтобусы требуются на маршрутах №№ 9, 22, 23, 51 и 88. Для участия в торгах «маленькие» автобусы должны быть в эксплуатации не более пяти лет, с экологическим классом двигателя не ниже «Евро-4».

Во всех салонах должны быть видеорегистраторы, отопление, вентиляция и переносные валидаторы. Также на всех маршрутах предъявляются требования к внешнему виду водителя и кондуктора — они должны быть опрятными, не допускается использование маек, шорт, сланцев, травмоопасных элементов одежды (броши, пряжки, застёжки, заколки и т. д.). При этом ни в одном из технических заданий к этим 19 аукционам ничего не сказано о красно-белой расцветке автобусов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13—14 февраля. Сами аукционы планируется провести 15-—6 февраля.

Напомним, что администрация Перми перенесла аукционы по «длинным» автобусным контрактам с декабря на апрель. Как тогда пояснил руководитель департамента транспорта Анатолий Путин, мэрия решила «расторговать» в первом квартале 2020 года те маршруты, действие контрактов по которым заканчивается в январе-феврале. Эти контракты будут заключены на короткий период, что поможет «выравнять объём транспортной работы в городе». Большие пятилетние контракты администрация планирует заключать частями: с 1 апреля, с 1 июня и с 15 июля 2020 года.