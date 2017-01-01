К осени администрация Перми смягчит требования к автобусам перевозчиков По данным УФАС, сейчас из 1200 автобусов, работающих в Перми, только 110 соответствуют новым требованиям

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Сегодня, 25 апреля, в Перми прошёл Шестой открытый форум прокуратуры Пермского края «Законный бизнес без барьеров». В рамках форума прошёл круглый стол, на котором в том числе обсуждалась тема конкуренции на пермском рынке услуг перевозки пассажиров общественным транспортом.

Заместитель руководителя УФАС Пермского края Николай Хаснуллин сообщил, что, по данным управления, сейчас в Перми работают около 70 частных перевозчиков с общим автобусным парком в размере 1200 единиц техники. В связи с переходом к новой транспортной модели администрация разработала новые требования к участникам торгов на обслуживание автобусных маршрутов. Например, изменилось требование к максимальному сроку эксплуатации, экологическому классу и т. д. При этом, по словам антимонопольщика, чаще всего перевозчики жалуются на то, что у автобусов должна быть 100%-я низкопольность.

Николай Хаснуллин, заместитель руководителя УФАС Пермского края:

— Если посмотреть на автопарк, который есть участников этого рынка услуг, то можно обнаружить, что всем требованиям администрации подходят только 110 из 1200 автобусов. При этом люди, которые обращаются в УФАС, говорят, что три года назад они обновили автопарк и закупили автобусы, которые тогда были нужны городу. При этом они вложили в это большие деньги, которые до сих пор не окупились. Но сейчас перевозчикам, чтобы получить контракты и остаться на рынке пассажироперевозок, нужно снова привлекать инвестиции. Понятно, что низкопольные автобусы очень удобны, но нужно ориентироваться и на состояние рынка. Что, например, теперь делать перевозчикам, у которых есть новый, но не соответствующий требованиям автопарк? Ситуацию усугубляет то, что даже сами производители автобусов не способны обеспечить поставку необходимых автобусов в столь короткие сроки.

Начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин пояснил, из-за чего мэрии пришлось поменять требования к участникам торгов. По его словам, раньше этот рынок регулировало только муниципальное законодательство. Сейчас перевозки пассажиров регулируются 220-ФЗ. Кроме того, появился федеральный стандарт, который определяет максимальный возраст транспортного средства, требование к экологическому классу и т. д.

Анатолий Путин сообщил, что мэрия уже провела аукционы по десяти маршрутам (меньше 10% от общего объёма рынка). Эти контракты экспериментальные и будут действовать всего девять месяцев. Это позволит посмотреть все проблемы, учесть все нюансы и осенью объявить торги на долгосрочные, семилетние, контракты. Все аукционы состоялись: на десяти маршрутах появились три перевозчика — два частных и один муниципальный.

При этом начальник ДДиТ отметил, что они видят ситуацию на рынке пассажироперевозок и к осени смягчат некоторые требования к участникам торгов, чтобы в аукционах могло принять участие большее количество перевозчиков. Например, перевозчикам разрешат обновлять автопарк прямо во время действия контракта, а не обязывать иметь все автобусы к моменту начала торгов, что достаточно проблематично из-за сроков.

Напомним, с 1 мая стартует эксперимент по реализации в Перми новой транспортной модели. Ранее пресс-служба города сообщала, что новая транспортная модель направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения. Поэтому все автобусы должны быть низкопольными на 100% для удобства маломобильных пассажиров и пассажиров с детскими колясками. Также одним из ключевых этапов преобразования транспортной системы является обновление подвижного состава — возраст действующих в Перми автобусов не должен превышать 12 лет, а трамваев — 15 лет. Этого планируется достичь в том числе за счёт ужесточения требований к перевозчикам, участвующим в конкурсе.

Также, чтобы МУП «Пермгорэлектротранс» могло побороться за контракты на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах, администрация города произвела закупку 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов. В итоге МУП выиграло аукционы на работу на пяти автобусных маршрутах. Однако производитель автобусов Volgabus не смог предоставить городу до 20 апреля подвижной состав, полностью оборудованный необходимой техникой. Чтобы не сорвать сроки начал эксперимента, мэрия Перми арендовала у ГУП «Мосгортранс» 20 автобусов марки «ЛиАЗ». Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, эти автобусы уже прибыли в Пермь и сейчас проходят техосмотр.