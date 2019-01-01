Дмитрий Енцов журналист Весенний призыв Администрация Перми перенесла аукционы по «длинным» автобусным контрактам на апрель Поделиться Поделиться Твитнуть

Городской департамент транспорта наконец сформировал предварительный список всех лотов, которые будут выставлены на торги в рамках новой транспортной модели. Однако разыгрываться они будут во втором квартале следующего года, а не в декабре 2019-го, как планировалось ранее. Администрация говорит, что таким образом она рассчитывает состыковать действие новых пятилетних договоров с окончанием старых. Сейчас властям и участникам рынка остаётся договориться о стоимости контрактов. На сторону возчиков встала Пермская торгово-промышленная палата, которая считает расчёты мэрии слишком заниженными. Перевозчики говорят, что если их не устроит цена, то они откажутся от участия в аукционах. Ситуация осложняется тем, что на протяжении года им не удаётся закупить у поставщиков нужные автобусы.

«Длинные» пятилетние контракты планируется заключать частями: с 1 апреля, с 1 июня и с 15 июля 2020 года



Географический принцип

Маршруты будут объединены в 26 лотов, сформированных по географическому принципу, сообщил на прошлой неделе руководитель департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. «Лоты скомпонованы территориально и по классам. Условно, например, есть лот, относящийся к маршрутам в микрорайон Владимирский, лот по направлению к Нагорному и так далее», — отметил Анатолий Путин. В лотах численность автобусов варьируется от девяти до 57.

Но разыгрывать их власти будут уже в следующем году, а не в декабре 2019 года, как планировалось ранее. Дело в том, что действие прежних контрактов заканчивается в июне 2020 года, поэтому перенос нужен, чтобы максимально увязать старые и новые договоры. «Пока принято решение о том, что в первом квартале 2020 года «расторгуем» те маршруты, действие контрактов по которым заканчивается в январе-феврале, на короткий период, условно по апрель—июнь. Это сделано для выравнивания всего объёма транспортной работы в городе. А большие пятилетние контракты начнём заключать 1 апреля», — пояснил руководитель департамента транспорта.

Соответственно, «длинные» пятилетние контракты планируется заключать частями: с 1 апреля, с 1 июня и с 15 июля 2020 года.

Как отметил Анатолий Путин, проект сформированных лотов направлен перевозчикам, потенциальным участникам торгов.

Напомним, первоначальные планы по разыгрыванию части маршрутов в декабре, до окончания действия остальных контрактов, вызвали критику со стороны депутатов гордумы. На октябрьском пленарном заседании они обратили внимание на то, что в таком случае складывается парадоксальная ситуация, когда часть перевозчиков обслуживают пассажиров, имея на руках новые контракты, а другая часть пока работает по старым, то есть получает деньги от пассажиров напрямую (по условиям новых контрактов все средства должны поступать на счёт мэрии, и уже она будет оплачивать перевозчикам проделанную работу). А если предположить, что с февраля (так пока планирует горадминистрация) повысится тариф на проезд, то по действующим контрактам перевозчики получили бы дополнительную прибыль.

По словам председателя НП «Автолидер» Александра Богданова, перенос сроков существенно не меняет ситуации на рынке перевозок. «Те, кто планировал участвовать в аукционах в декабре, будут участвовать весной. Перенос особо ничего не значит. Из положительного отметил бы то, что администрация по крайней мере начала советоваться по лотам», — пояснил Богданов.

Несостыковки в расчётах

Ещё одной нерешённой проблемой остаётся стоимость 1 км работы на городских маршрутах в рамках новой транспортной модели. По подсчётам горадминистрации, которые она представила в августе, для автобусов малого класса стоимость предварительно составляет 56,8 руб., среднего класса — 81,5 руб., большого класса — 114,6 руб.

Эти расчёты вызвали нарекания со стороны возчиков. К декабрю департамент транспорта пересмотрел показатели, но цифры изменились незначительно: малый класс — 57,59 руб., средний — 79,47 руб., большой — 112,92 руб.

Однако цифры должны быть значительно выше, встала на сторону перевозчиков Пермская торгово-промышленная палата. Она оценила 1 км работы автобусов малого класса в 311 руб., среднего класса — 126,9 руб., большого класса — 145 руб.

Как отметил директор департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской ТПП Дмитрий Орлов, департамент транспорта занизил стоимость новых автобусов, которые перевозчики будут закупать по требованию новых контрактов. Так, по мнению властей, автобусы среднего класса обойдутся покупателям в 3,6 млн руб., но в действительности, как отмечает специалист ПТПП, они стоят 7,2 млн руб. Аналогичная ситуация с малым классом — 2,7 млн руб. против 1,55 млн руб., как полагают власти.

Помимо этого, Орлов указал ещё на ряд несоответствий в расчётах. Так, мэрия предлагает следующие надбавки перевозчикам за работу в зимний период: за расходы на топливо — 5%, за работу в густонаселённых районах — 15%, за технологические остановки — 1%. Специалисты ПТПП предлагают увеличить надбавки на 10, 25 и 10% соответственно. «И нужно скорректировать их по времени, так как в Перми зима длится пять с половиной месяцев», — добавил Дмитрий Орлов.

Анатолий Путин в ответ заявил, что в расчётах учитывается средняя величина и её корректность подтверждена судебными решениями. «Когда мы в первый раз посчитали стоимость 1 км работы, то вышли на цифру выше, чем показываем сейчас. Но в любом случае наши расчёты находятся в пределах допустимого. Мы уже прошли судебные процессы с перевозчиками и подтвердили корректность расчётов. Поэтому, скорее всего, останемся в тех значениях, которые посчитаны», — пояснил Анатолий Путин.

Проблемы с отгрузками

Перевозчики настаивают, что расчёты мэрии экономически не обоснованы и вычисления Пермской ТПП более корректны. «По нашим подсчётам, стоимость 1 км работы автобуса большого класса составляет 150—160 руб. В целом расчёты Пермской торгово-промышленной палаты ближе к реальности, чем расчёты администрации», — пояснил один из перевозчиков. По его словам, «достаточно открыть интернет, чтобы посмотреть, сколько на самом деле стоит автобус».

Впрочем, главная проблема в том, что оперативно закупить автобусы уже не получится. «В апреле мы связались с заводом КамАЗ, и там сказали, что смогут отгрузить новую технику в декабре. Через месяц там ответили, что смогут отправить только в 2020 году. Заводу ГАЗ аванс за автобусы был перечислен в июне, они должны были отгрузить технику в декабре. Но уже в декабре сообщили, что это будет в следующем году», — отметил перевозчик Александр Стерлягов.

Перевозчики пока не могут сказать, готова ли администрация к работе по новой транспортной модели. По их мнению, многое будет зависеть от окончательных вариантов контрактов и их стоимости. Перевозчики не отрицают, что если их не устроит цена, то они могут отказаться от участия в аукционах.

Между тем местные возчики считают приход иногородних игроков на рынок маловероятным. Им также придётся тратиться на топливо, зарплаты, обслуживание и так далее. В итоге, уверены участники рынка, сторонние возчики «всё равно поймут, что расчёты мэрии были некорректными».