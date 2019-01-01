Мария Сыропятова Конституционный суд рассмотрел жалобу на запрет размещения нестационарных торговых объектов на частных землях Поделиться Поделиться Твитнуть

Конституционный суд принял решение по жалобе предпринимателей и представителей ТСЖ по запрету на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на частных землях. Жалоба была подана летом этого года, в ней представители ТСЖ и предприниматели оспаривали положения федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

После подачи иска представители ТСЖ рассказывали «Новому компаньону», что в жалобе отстаивали «право использования частной территории».

Галина Галимова, председатель ТСЖ «Мирный»:

— Сдача в аренду земли позволяла получать прибыль, тратить её на ремонты, содержание штата работников. После внесения изменений в пПавила благоустройства размещать НТО на придомовых территориях стало невозможно.

В Конституционном суде России было принято решение. В определении говорится о признании жалобы представителей ТСЖ и предпринимателей из Перми «не подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного суда РФ». В тексте определения также говорится о том, что «проверка правоприменительных решений, вынесенных по делу с участием заявителей, не относится к компетенции Конституционного суда». Кроме того, там указывается на то, что «учитывая продолжающийся законодательный процесс, направленный на совершенствование указанного правового регулирования, Конституционный суд РФ воздерживается от оценки по существу оспариваемых законоположений».

Вместе с тем в тексте определения также есть положения, которые разъясняют позицию Конституционного суда по рассматриваемым положениям федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

Говорится, что «они не наделяют органы местного самоуправления полномочиями по установлению в правилах благоустройства территории муниципального образования абсолютного (недифференцированного) запрета на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома, при условии, что собственниками этих участков выражено их согласие на размещение таких объектов и соблюдены обязательные требования, определённые законодательством Российской Федерации».

Это далеко не первая попытка представителей ТСЖ и предпринимателей из Перми оспорить положения нормативно-правовых актов, касающихся нестационарных торговых объектов. Напомним, что в марте 2018 года были внесены изменения в Правила благоустройства Перми. Принятые Пермской городской думой в марте 2018 года изменения предполагали запрет на размещения НТО, в том числе и на придомовых территориях, и на землях, где «не установлен вид разрешённого использования». И если Пермский краевой суд поддержал требования, то Верховный суд встал на сторону властей. В апелляционном определении Верховный суд России признал НТО не только торговыми объектами, но и «элементами благоустройства». Суд признал, что их размещение должно быть согласовано с «правилами по благоустройству».

В январе 2019 года уже в Пермский краевой суд был подан иск об оспаривании норм краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае», которые использовались городскими властями для выписывания штрафов. В июне 2019 года Пермский краевой суд поддержал часть требований предпринимателей и представителей ТСЖ и отменил их действие. Однако его решение вступит в законную силу только после рассмотрения апелляций сторон в Верховном суде. В администрации Перми уже выступили с инициативой по коррекции этих норм в краевом законе (в Законодательное собрание инициатива мэра пока не поступила).