Григорий Середкин В УФАС приняли решение не включать «МЕГА групп» в реестр недобросовестных поставщиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Отказавшийся от обслуживания некоторых автобусных маршрутов перевозчик ООО «МЕГА групп» не будет включён в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом заявили в УФАС России по Пермскому краю.

Прежнего победителя аукциона на обслуживание автобусного маршрута №60 («ДДК им. Кирова» — «Комсомольская площадь») ООО «МЕГА групп» признали уклонившимся от контракта. Регламентированный срок для подписания контракта составлял пять дней. Последний день приходился на 27 ноября. 27 ноября компания не подписала договор, и в адрес заказчика было направлено обращение, что общество уклонилось от заключения контракта.

Екатерина Субботина, начальник отдела контроля государственных и муниципальных заказов Пермского УФАС России:

— В антимонопольный орган «МЕГА групп» предоставлено заключение о том, что у них произошёл скачок электроэнергии, сбой компьютерной техники. Техника вышла из строя, в том числе компьютер, на котором было установлено ПО, необходимое для подписания договора.

Более того, «МЕГА групп» внесли в установленный срок на счёт заказчика обеспечение заключения контракта в размере миллиона рублей, в связи с чем у комиссии не было сомнения в достоверности представленных материалов и принято решение не включать общество в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, что ранее ООО«МЕГА групп» уведомило администрацию Перми о намерении прекратить обслуживание маршрутов «по экономическим причинам». Заказчик был вынужден признать такого участника уклонившимся недобросовестным поставщиком.