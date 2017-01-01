Маршрут №60 продолжит обслуживать «Пермгорэлектротранс»

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Как сообщается на сайте госзакупок, прежний победитель аукциона на на обслуживание автобусного маршрута №60 («ДДК им. Кирова» — «Комсомольская площадь») ООО «Мега-Групп» признали уклонившимся от контракта.

Так как «Мега-Групп» был единственным участников аукциона, перевозки на маршруте продолжит выполнять МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ). Как сообщили «КоммерсантЪ-Прикамье» в администрации Перми, мэрия уже обратилась в краевое УФАС с заявлением о включении «Мега-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, что стоимость контракта составляет 10 млн руб. На маршруте будут работать максимум 12 автобусов. При этом сам маршрут остаётся без изменений, то есть автобусы будут ездить по ул. Якутской. Контракт будет действовать до 30 ноября 2020 года. До этого маршрут обслуживал ПГЭТ.

Согласно требованиям, прописанным в техзадании, максимальный срок эксплуатации автобусов должен быть не более 12 лет, класс транспортного средства — большой, а экологический класс — не ниже Евро-3. Также требуется, чтобы не менее 20% автобусов на маршруте использовали в качестве моторного топлива природный газ.

Кузов автобуса должен быть полунизкопольный или низкопольный и окрашен в бело-красный цвет. Также в каждом автобусе должна быть система отопления, вентиляции, видеорегистраторы, переносные валидаторы и автоинформаторы остановочных пунктов.

Отметим, что в начале октября ООО «МЕГА-Групп» уведомляло мэрию об отказе с 1 декабря обслуживать четыре маршрута из Закамска — №№ 8, 15, 20 и 65.