Определён победитель аукциона на автобусный маршрут №60

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Победителем электронного аукциона на обслуживание автобусного маршрута №60 («ДДК им. Кирова» — «Комсомольская площадь») стал единственный участник — ООО «Мега-Групп».

Стоимость контракта составляет 10 млн руб. На маршруте будут работать максимум 12 автобусов. При этом сам маршрут остаётся без изменений, то есть автобусы будут ездить по ул. Якутской.

Согласно требованиям, прописанным в техзадании, максимальный срок эксплуатации автобусов должен быть не более 12 лет, класс транспортного средства — большой, а экологический класс — не ниже Евро-3. Также требуется, чтобы не менее 20% автобусов на маршруте использовали в качестве моторного топлива природный газ.

Кузов автобуса должен быть полунизкопольный или низкопольный и окрашен в бело-красный цвет. Также в каждом автобусе должна быть система отопления, вентиляции, видеорегистраторы, переносные валидаторы и автоинформаторы остановочных пунктов.

В проекте договора, опубликованном на сайте госзакупок, видно, что контракт на маршрут №60 подпишут на год — он будет действовать лишь до 30 ноября 2020 года.

Отметим, что в начале октября ООО «МЕГА-Групп» также уведомляло мэрию об отказе с 1 декабря обслуживать четыре маршрута из Закамска — №№ 8, 15, 20 и 65.