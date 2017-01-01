Перевозчик планирует отказаться от обслуживания четырёх автобусных маршрутов из Закамска
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
ООО «МЕГА групп» уведомило администрацию Перми о намерении прекратить обслуживание маршрутов «по экономическим причинам».
Эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии, уточнив, что прекращение обслуживания намечено с 1 декабря этого года.
«На сегодняшний момент с перевозчиком ведутся переговоры о продолжении работы», — пояснили в пресс-службе.
Отметим, что по информации, размещённой на сайте МКУ «Городское управление транспорта», указано, что ООО «МЕГА групп» обслуживает четыре маршрута — №№8, 15, 20 и 65.
Твитнуть
Поделиться
Поделиться