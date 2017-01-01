Перед Театром-Театром поставят десятиметровую ледяную ель На месте фонтана появится ярмарочный комплекс, оформленный множеством светодиодных гирлянд

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Фото: Администрация Перми

МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми объявило конкурс на устройство и праздничное оформление ярмарки, возведение ледяной карусели и создание ледовых скульптур. Максимальная цена контракта составляет 5,2 млн руб.

Возле Театра-Театра (на месте фонтана) будет размещён ярмарочный комплекс: ярмарочные домики, а также ледовая карусель с десятиметровой ледяной ёлкой и шестью ледяными скульпторами животных. Ярмарочный комплекс будет оформлен множеством светодиодных гирлянд с тёплым белым светом, а ледяную ель будет украшать светодиодная звезда.

Подрядчику нужно возвести ярмарочный комплекс до 15 декабря, обслуживать его по гарантии, а потом по требованию заказчика демонтировать и вывезти.

Заявки принимаются до 23 ноября. Итоги конкурса планируется подвести в тот же день.

Напомним, что в этом году после годичного перерыва ледовый городок снова возвращается на эспланаду. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 150 кв. м. Власти Перми уже объявили конкурс на поставку природного льда для объектов главного городского ледового комплекса. Новогодний комплекс будет состоять из 20 горок на тему легенд древней Пармы. Также в этом году на эспланаде появится новая ёлка высотой 30 м. Она будет украшена световыми украшениями «Ромб», гирляндами и шарами с подсветкой.