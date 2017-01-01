Власти Перми объявили конкурс на строительство главного ледового городка Новогодний комплекс будет состоять из 20 горок на тему легенд древней Пармы

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 5 ноября, МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми объявило конкурс на устройство, обслуживание и демонтаж новогоднего ледового комплекса «Легенды древней Пармы», катка «Ветлан» и катка «Самолётный». Начальная цена договора составляет 33,3 млн руб.

Новогодний городок будет включать в себя 12 ледовых объектов на 20 горок. Во-первых, там будут односкатные горки «Боголось», «Мамонт», покатушка «Корона Перми Великой» (ограждение ели), башня «Часозвоня» и ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Во-вторых, на эспланаде планируется построить сразу четыре масштабных комплекса: комплексы «Караван-сарай Афкулы» и «Булгарская крепость» (в каждом комплексе — по три отдельно стоящих односкатных горки и две башни), комплекс «Городище чуди белоглазой» (состоит из шести односкатных горок и ледовых композиций в виде бивней мамонта, идолов луны и солнца и «Хозяина Пармы» — медведя) и комплекс «Гостиный двор» (состоит из четырёх односкатных горок, двух горок с тремя скатами каждая). Также на эспланаде построят три ледовых объекта для использования в качестве фотозоны — «Птица Гамаюн», «Птица Сирин» и «Птица Алканост».

Фото: Администрация Перми

Ещё подрядчику предстоит сделать в Перми два открытых катка. Самый большой — «Ветлан» — с площадью зеркала катка не менее 3000 кв. м расположится на городской эспланаде у монумента «Героям фронта и тыла». Другой каток — «Самолётный» — появится у памятника «МиГ на взлёте» (площадь зеркала катка составит не менее 1300 кв. м). Оба катка при этом будут украшены ледовыми скульптурами в виде новогодних ёлок — на «Ветлане» ели будут высотой не менее 5 м, а у проходной «Пермских моторов» — не менее 2,5 м.

Все объекты требуется установить до 30 декабря. Потом до 1 марта 2020 года подрядчик должен обслуживать ледовые объекты и демонтировать их до 30 марта. Также подрядчик должен организовать на каждом объекте ежедневное круглосуточное дежурство не менее двух работников и одного администратора, чтобы вовремя проводить восстановительные или реставрационные работы.

Заявки принимаются до 21 ноября. Итоги конкурса планируется подвести в тот же день.

Напомним, что в этом году после годичного перерыва ледовый городок снова возвращается на эспланаду. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 150 кв. м. Власти Перми уже объявили конкурс на поставку природного льда для объектов главного городского ледового комплекса. Также в этом году на эспланаде будет новая ёлка. Она будет украшена световыми украшениями «Ромб», гирляндами и шарами с подсветкой.