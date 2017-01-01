Темой новогоднего ледового городка в Перми станет современное фэнтези

Городок будет посвящён древней Парме

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Фото: Администрация Перми

Сегодня, 25 октября, состоялось заседание оргкомитета по подготовке Перми к Новому году. В ходе заседания обсудили концепцию празднования и оформления города к 2020 году, сообщает глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Instagram.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— В этом году выходим на новый уровень, в этом нам снова помогает правительство края. Учитывая ваши пожелания, новогодним оформлением будут охвачены сразу три квартала эспланады, усиливаем оформление районов и увеличиваем количество праздничных локаций. Помимо центрального новогоднего маршрута появятся маршруты в Мотовилихинском и Кировском районах.

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Световые объекты прошлых сезонов (Соборная площадь, Театральный сквер, Комсомольский проспект, сквер у гостиницы«Урал», площадь Карла Маркса), иллюминация на дорожных развязках, фасадах зданий, консолях освещения будут сохранены, и к ним добавятся новые локации. Новогодний маршрут в Мотовилихе будет включать следующие точки: цирк, ул. Крупской, ул. Уральскую, сквер им. Землячки, ул. Лебедева, сад им. Свердлова, площадь перед УДС «Молот». Маршрут в Кировском районе пройдёт от ДК им. Кирова по ул. Ласьвинской к площади у бывшего к/т «Экран», далее п— по ул. Маршала Рыбалко к парку «Счастье есть».

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Пространство городской эспланады проектируется комплексно. Ледовый городок будет размещён в 68-м квартале, он будет построен в жанре современного фэнтези и посвящён древней Парме. На территории городка разместим девять ледовых объектов и 24 горки, это в два раза больше, чем в прошлом году. У памятника «Героям фронта и тыла», как и в прошлом году, будут каток и горка для сноутюбинга. Возле Театра-Театра будет размещён ярмарочный комплекс: ледовая карусель и ярмарочные домики.

Напомним, что в этом году ледовый городок на эспланаде назывался «Ветер с Востока». Он работал с конца декабря по конец февраля.

С момента открытия на площадке городка состоялось множество событий. 35 тыс. гостей встретили в ледовом городке Новый год в рамках праздничной шоу-программы. 7 января посмотреть светопроекционное шоу «Рождественское чудо» пришли 40 тыс. гостей. Все дни каникул, со 2 по 7 января включительно, посещаемость городка превышала 20 тыс. посетителей ежедневно.

С 13 января ледовый городок «Ветер с Востока» стал площадкой для проведения международного события в области ледовой пластики: в рамках VI Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в Пермь приехали мастера из России, Китая, Малайзии и Сингапура. Они создали 11 ледовых скульптур, объединённых общей темой «Японские мотивы». Выставка под открытым небом работала все дни в режиме работы городка.

Фото из Instagram Дмитрия Самойлова