За время работы ледового городка «Ветер с Востока» его посетили 346,6 тыс. гостей

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24 февраля был последним днём работы ледового городка «Ветер с Востока» и выставки ледовой скульптуры «Зимний вернисаж».

Напомним, ледовый городок «Ветер с Востока» начал работу 30 декабря. В этом году каждый объект ледового комплекса был посвящён теме восточной культуры: «Чайная церемония» напомнила о напитке, пришедшем к нам с Востока, горка «Терракотовый воин» была посвящена древней армии великого императора Китая, «Замок белой цапли» повторяет уникальную архитектуру японских домов самураев. Общая площадь городка составила 15 тыс. кв. м, на его строительство ушло 1259 кубометров льда.

С момента открытия на площадке городка состоялось множество событий. 35 тыс. гостей встретили в ледовом городке Новый год в рамках праздничной шоу-программы. 7 января посмотреть светопроекционное шоу «Рождественское чудо» пришли 40 тыс. гостей. Все дни каникул с 2 по 7 января включительно посещаемость городка превышала 20 тыс. посетителей ежедневно.

С 13 января ледовый городок «Ветер с Востока» стал площадкой для проведения международного события в области ледовой пластики: в рамках VI Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в Пермь приехали мастера из России, Китая, Малайзии и Сингапура. Они создали 11 ледовых скульптур, объединённых общей темой «Японские мотивы». Выставка под открытым небом работала все дни в режиме работы городка.

В последний день работы, 24 февраля, для гостей состоялись заключительные гуляния: танцевальный флешмоб, игры на свежем воздухе, катание с горок и приятные сюрпризы. Все желающие могли сделать на память «зимние» фотографии из главного ледового городка Перми. В этом году «Ветер с Востока» посетили 346,6 тыс. гостей.

С завершением работы ледового городка постепенно будет демонтирована иллюминация новогоднего маршрута, по которому прогулялись в этом году более 500 тыс. человек, а также световые фигуры. Отметим, что в следующем году иллюминация будет использована вновь. Также в планах — усилить оформление улиц и парков в районах Перми.