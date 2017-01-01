Для пермской эспланады закупят новую новогоднюю ель В комплект будут также входить искусственная хвоя, ромбовидные игрушки и пятиконечная звезда

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Фото: Администрация Перми

Вчера, 31 октября, МАУ «Агентство социально-культурных проектов» Перми объявило конкурс на изготовление и монтаж/демонтаж новогодней ели и комплекта для декоративного оформления главной ёлки города. Начальная (максимальная) цена договора составляет 9,4 млн руб.

Согласно техническому заданию, новая новогодняя ель должна иметь форму конуса, состоять не менее чем из 12 сегментов-ярусов и быть покрашена в цвет натуральной ели. Общая высота конструкции составит 30 м, при этом сама конструкция каркаса должна быть максимально унифицирована для возможности наращивания дополнительной высоты.

К новой ёлке также надо предоставить искусственную хвою (3210 «веток») и комплект игрушек. В частности, главная ёлка города будет украшена навершием в виде пятиконечной звезды, 80 световыми украшения «Ромб», гирляндами, и 140 шарами с подсветкой.

Искусственная ель должна обладать устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям: сильному ветру, осадкам, метели — и быть удобна в сборке. При этом требуется, чтобы срок службы ёлки составлял не менее пяти лет, а конструкция и элементы её оформления могли выдерживать от -45° до +45°С.

Искусственную ёлку и украшения к ней нужно изготовить до 18 ноября и установить их на эспланаде до 26 ноября. Потом подрядчик должен предоставить человека, который будет ежедневно вплоть до 1 марта осматривать праздничную ель и её декоративное оформление и в рамках гарантийного ремонта устранять все повреждения. Демонтировать конструкцию требуется в период со 2 по 15 марта.

Заявки принимаются до 16 ноября. Итоги конкурса планируется подвести в этот же день.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, предыдущая новогодняя ель будет использоваться в одном из районов города.

Напомним, что впервые искусственная ель на эспланаде была установлена в декабре 2009 года. Тогда в администрации поясняли, что они решили установить искусственную ель, так как к ним регулярно поступали просьбы от жителей не рубить лесных красавиц.

Летом 2013 году на заседании комиссии по проведению открытого конкурса на разработку художественной концепции и эскизного проекта новогоднего ледового городка, представители мэрии заявили, что «условная «ёлка» в виде конуса, которая на протяжении последних нескольких лет раздражала многих пермяков, скорее всего, на эспланаде больше не появится». В итоге в декабре 2013 года на эспланаде появилась новая искусственная ель, купленная на деньги спонсоров. Форма новой ели также повторяла конус, однако ее ветви были более пушистыми.

Отметим, что новогодняя ель, которую устанавливают на эспланаде, имеет неофициальное «имя» — Галина Леонидовна. Организаторы ледового городка поясняли, в 2014 накануне Дня рождения пермской Ёлки 1 декабря в школах Перми проходил конкурс «Поздравь пермскую ёлочку с Днем рождения и получи пряник». Дети мастерили открытки и писали в них пожелания «имениннице» — хвою погуще, игрушки поярче, звезду побогаче.

Однако, одна из открыток, поступившая на конкурс, начиналась со слов «Дорогая Галина Леонидовна, поздравляю вас с днём рождения...». В результате невнимательность школьника подарила организаторам конкурса несколько минут хорошего настроения, а пермской ёлке — имя. С тех пор, иначе как Галиной Леонидовной 30-метровую красавицу организаторы ледового городка на эспланаде не зовут.