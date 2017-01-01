Власти Перми объявили конкурс на поставку льда для ледового городка Максимальная цена договора 4,7 млн руб.

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Фото: Сергей Мершин

newsko.ru

Вчера, 30 октября, МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми объявило конкурс на поставку природного льда для объектов главного городского ледового комплекса.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 4,7 млн руб. Подрядчик должен заготовить природный лёд, доставить его на городскую эспланаду и сложить в места, указанные заказчиком. Срок поставки ледовых блоков — со 2 по 25 декабря 2019 года.

На площадку требуется не менее 1823м³ чистого прозрачного льда. Они пойдут не только на строительство ледового городка, но и на реставрацию ледовых объектов в период эксплуатации новогоднего ледового комплекса.

Заявки принимаются до 15 ноября. Итоги конкурса собираются подвести в этот же день. Закупку на строительство главного ледового городка объявят в ближайшее время.

Напомним, что в этом году после годичного перерыва ледовый городок снова возвращается на эспланаду. Ледовый городок будет построен в жанре современного фэнтези и посвящён древней Парме.

На территории городка будут размещены девять ледовых объектов и 24 горки, это в два раза больше, чем в прошлом году. У памятника «Героям фронта и тыла» будут каток и горка для сноутюбинга.

Возле Театра-Театра будет размещён ярмарочный комплекс: ледовая карусель и ярмарочные домики.

Отметим, что объявленная закупка касается только льда. На изготовление городка будет объявлен другой конкурс. В минувшем году победителем конкурса стал ИП Тютнев. Он изготовил конструкции ледового городка «Ветер с Востока» за 17,04 млн руб.