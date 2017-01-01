Для ледового городка в Перми подготовили более тысячи кубометров льда «Ветер с Востока» откроют к 30 декабря. Для этого 50 рабочих трудятся в две смены

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Фото: Сергей Мершин

newsko.ru

Строительство главного ледового городка «Ветер с Востока» в Перми идёт полным ходом. Нет никаких причин для того, чтобы задержать сроки его открытия 30 декабря, заявил технический директор подрядной организации (ИП Тютнев) Андрей Караваев: «Объекты «набрали объём» 50—70%, а лабиринт — уже 100%. Это означает, что на следующей неделе мы сможем приступить к творческой части строительства и уже думать о подсветке».

По словам представителей подрядчика, главной отличительной особенностью нынешнего городка «Ветер с Востока» является новое место: из-за строительства нового фонтана он на одну зиму вынужденно «переехал» из привычной для пермяков противоположной части эспланады у Заксобрания к площади около Театра-Театра.

Это место компактней, поэтому объём городка будет меньше — 1,5 тыс. кв. м вместо 3 тыс. кв. м в прошлом году. Объём льда для всех объектов составит чуть более 1 тыс. кубометров.

«Новое место имеет свои плюсы и минусы. К первым можно отнести то, что на площади у театра уже есть вся инфраструктура, например сети, и не нужно всё это дополнительно обустраивать. К минусам отнёс бы более стеснённое пространство», — добавил Андрей Караваев.

Фото: Сергей Мершин

newsko.ru

Городок этого года посвящён Востоку, его традициям и истории. Всего на участке будет семь объектов для активного отдыха, где можно лазить и скатиться с горки, и один лабиринт. Одна из горок — «Великая стена» — будет заодно и смотровой площадкой. Другие горки получат названия «Замок белой цапли», «Терракотовый воин», «Чайная церемония», «Театр кабуки», «Шёлковая ширма». Лабиринт будет назван «Инь ян». Кроме того, перед театром будет установлена сцена для новогодних праздничных мероприятий.

Фото: Сергей Мершин

newsko.ru

Сейчас на объекте в две смены работают 50 рабочих и 15 единиц техники. Как уточнили сами рабочие, все работы начинаются примерно в 8:00 и заканчиваются в 21:00. Работать комфортно, погода не очень холодная — можно не тратить много времени на обогрев. Плюс «лёгкий морозец» хорош для льда — он не рассыпается, и с ним можно работать быстрее.

Большим подспорьем для рабочих служит опыт: многие уже несколько лет подряд строят ледовые городки в Перми. Кроме того, бригады вызывают на аналогичные работы в другие города — Тюмень, Сургут, Салехард, Ноябрьск.

Отметим, что «Ветер с Востока» обойдётся дешевле первоначально запланированной суммы. Сначала горадминистрация установила максимальную стоимость в 21,8 млн руб. Затем она снизилась до 17,29 млн руб. В итоге в срок поступила только одна заявка — от ИП Тютнева. Конкурс признали несостоявшимся, но, так как заявка соответствует конкурсной документации, комиссия заключила с предпринимателем контракт по предложенной им цене — 17,04 млн руб.

Фото: Сергей Мершин

newsko.ru

Городок откроется 30 декабря и проработает до 5 марта. Кроме того, на территории городка с 13 по 19 января состоится традиционный, уже шестой по счёту открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Для участия в Пермь приедут 22 скульптора, представляющих 11 команд из четырёх стран — России, Китая, Малайзии и Сингапура. Тематика конкурса также посвящена Востоку и называется «Японские мотивы». Организаторы пока не раскрывают подробности, но уверяют, что присланные эскизы уже показывают и что уровень работ будет очень высокий. Скульптуры установят на эспланаде вдоль ул. Борчанинова.