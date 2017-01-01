Замглавы Пермского главка МВД: Говорить о сумме ущерба при строительстве зоопарка преждевременно

Подозреваемые в деле о хищении пока также не определены

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По словам заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю — начальника Главного следственного управления Максима Шилова, подозреваемых в деле о хищении при строительстве первой очереди зоопарка пока нет.

Максим Шилов, заместитель начальника ГУ МВД России по Пермскому краю — начальник Главного следственного управления:

— Сейчас исследуются обстоятельства эффективности использования средств, выделенных на строительство первой очереди зоопарка, в сумме 1 млрд 800 тыс. руб. Говорить о сумме потенциального ущерба пока преждевременно, идут следственные действия.

Напомним, что общая сумма, направленная на работы по первой очереди Пермского зоопарка, составила 1,8 млрд руб. По данным «Нового компаньона», подрядчик АО «РЖДСтрой» получил за выполненные работы более 1,5 млрд руб. При этом на 587 млн из них краевой минстрой уже аннулировал акты «РЖДСтрою» и отправил претензии "дочке" РЖД на возврат денег за некачественную работу. Это значит, что на такую сумму "РЖДСтрой" будет перевыполнять работы за свой счет.



Срок предварительного следствия, по словам Шилова, продлён «до четырёх месяцев».

В апреле отставание от сроков строительства Пермского зоопарка составляло 127 дней. Такой информацией с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым на стройплощадке зоопарка 25 апреля поделился представитель подрядчика, главный инженер АО «РЖДСтрой» Владимир Сасалин.

Тогда сооружались 47 объектов зоопарка, в частности, сцена и здание контактного зоопарка. По словам Владимира Сасалина, произошло некоторое удорожание работ — на 20—30% относительно первоначальной сметы: из-за повторного прохождения экспертизы и пересчёта смет.

В апреле ожидалось, что объекты первой очереди зоопарка должны пройти заключение экспертизы в сентябре, а сданы ближе к Новому году.

Отметим, что, по данным вице-премьера краевого правительства Михаила Сюткина, озвученным 18 апреля в ходе отчёта перед депутатами Заксобрания, объекты первой очереди зоопарка планировались к сдаче в третьем квартале этого года.

Конкурс на строительство первого этапа второй очереди зоопарка был намечен на декабрь этого года. Он будет включать в себя экспозицию «Полярный мир».

Конкурс на второй этап второй очереди состоится в первом квартале 2020 года. Победитель должен построить экспозицию «Слоны и Ко».

Отметим, что краевое управление капстроя в начале ноября объявило конкурс на поиск подрядчика, который проведёт комплексное обследование всех конструкций строящегося зоопарка, включая объекты, по которым устранялись нарушения.

Техническое обследование было инициировано краевым УКСом по итогу экспертной проверки объекта Контрольно-счётной палатой. КСП заключила, что, учитывая работы по устранению нарушений строений, а также демонтажные работы, необходимо провести инструментальное обследование зоопарка, определить соответствие конструкций, материалов, оборудования проектной документации, а также качество предложенных проектных решений.