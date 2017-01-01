В Перми проведут техническое обследование строящегося зоопарка

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Краевое управление капстроя объявило конкурс на поиск подрядчика, который проведёт комплексное обследование всех конструкций строящегося зоопарка, включая объекты, по которым устранялись нарушения. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Техническое обследование было инициировано краевым УКСом по итогу экспертной проверки объекта Контрольно-счётной палатой. КСП заключила, что, учитывая работы по устранению нарушений строений, а также демонтажные работы, необходимо провести инструментальное обследование зоопарка, определить соответствие конструкций, материалов, оборудования проектной документации, а также качество предложенных проектных решений.



Торги состоятся 15 ноября. Максимальная стоимость контракта составляет 8,1 млн руб. В декабре подрядчик приступит к комплексному техническому обследованию зоопарка. Работы завершатся в конце января.

«Для нас очень важно провести комплексную проверку объекта, поскольку после выявленных нарушений ряда конструкций мы усилили фундаменты строений, один объект был демонтирован и возведён снова. В связи с необходимостью проведения этих работ в проект строительства были внесены изменения. Важно определить, что мы движемся по правильному пути», — отметили в УКСе.