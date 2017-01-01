Отставание от сроков строительства Пермского зоопарка составляет 127 дней

Первая очередь зоопарка должна быть сдана до конца года

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Отставание от сроков строительства Пермского зоопарка составляет 127 дней. Темп строительства пока не позволяет догнать проектный, но и позволяет не наращивать отставание. Такой информацией с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым на стройплощадке зоопарка поделился представитель подрядчика, главный инженер АО «РЖДстой» Владимир Сасалин.

На данный момент сооружаются 47 объектов зоопарка, в частности, сцена и здание контактного зоопарка. По словам Владимира Сасалина, произошло некоторое удорожание работ — на 20 - 30% относительно первоначальной сметы.

«Удорожание произошло из-за повторного прохождения экспертизы и пересчёт смет. В частности, первоначально сваи были другой длины, кроме того, нам пришлось «развернуть» сцену в другую сторону», - пояснил Владимир Сасалин.

Сейчас на объектах зоопарка работают 200 рабочих, но в мае ожидается дополнительная мобилизация персонала и увеличение численности строителей до 500 человек. Подрядными работами сейчас занимается компания «Инвестжилстрой».

Как следствие, объекты первой очереди зоопарка должны пройти заключение экспертизы в сентябре, а сданы ближе к Новому году.

Отметим, что, по данным вице-премьера краевого правительства Михаила Сюткина, озвученным 18 апреля в ходе отчёта перед депутатами Заксобрания, объекты первой очереди зоопарка сдадут в третьем квартале этого года, в конце апреля начнутся работы по художественному оформлению.