Максим Решетников: Каждая проблема должна иметь свою фамилию Глава Прикамья отчитался перед депутатами краевого парламента

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Главным событием апрельского пленарного заседания Законодательного собрания стало выступление губернатора Пермского края Максима Решетникова с ежегодным отчётом о работе правительства. Отчёт губернатора был построен в логике реализации нацпроектов, вызовов, которые они ставят перед регионом, и тех наработок, которые уже есть в регионе по тем или иным приоритетным направлениям. Но движение вперёд и рост доверия к власти невозможны без качественной коммуникации исполнителей на местах с жителями и бизнес-сообществом.

Фото: Константин Долгановский

Ответственность на местах

Максим Решетников в своём выступлении отметил, что в 2019 году регион получил из федерального бюджета 10 млрд руб. на реализацию национальных проектов, из них 7,5 млрд руб. — дополнительно. Теперь важно как можно быстрее трансформировать выделенные средства в конкретные результаты. «Нужно перестраивать нашу работу с людьми, и для этого каждый чиновник должен понимать зону ответственности. Каждая проблема должна иметь свою фамилию, и это не фамилия губернатора», — заявил Максим Решетников.

Так, главные врачи будут лично общаться с пациентами на портале «Управляем вместе» по поводу доступности узких специалистов. Решение этой проблемы станет одним из показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы главврачей. Глава региона отметил, что люди, которые перенесли операции на сердце, будут бесплатно обеспечиваться лекарствами для дальнейшего лечения, и дополнительно анонсировал, что уже с этого года начнётся ремонт территорий, прилегающих к поликлиникам. «Не дело перепрыгивать через лужи», — сказал Решетников.

В сфере образования губернатор сосредоточился на высшей школе. «Давайте говорить честно, нам нужно перезагружать систему высшего образования в регионе, иначе мы потеряем конкурентоспособность», — заявил глава правительства. Катализаторами этой перезагрузки послужат научно-образовательный центр «Рациональное недропользование», который начнёт функционировать в крае до конца 2019 года, а также IT-университет. «В сетевом режиме мы уже запустили переобучение молодёжи и сотрудников предприятий, чтобы они были конкурентоспособными в цифровом мире», — отметил глава Прикамья.

Фото: Константин Долгановский

В экономике главным вызовом станет создание 30 тыс. новых рабочих мест, «если мы не хотим, чтобы наша молодёжь и выпускники уехали из края». В первую очередь надежды возлагаются на IT-сектор.

Также Максим Решетников призвал малый бизнес «нести все инвестиционные задумки», которые у них есть. В этом году край должен в три раза нарастить объём инвестиций в этот сектор за счёт кредитных ресурсов.

Есть успехи по линии безопасности (Пермский край опустился в рейтинге самых опасных регионов), газификации (количество подключений выросло в два раза по сравнению с 2017 годом), капремонту (в прошлом году отремонтировано более 400 домов — почти столько же, сколько за последние три года), расселению аварийного жилья (Пермскому краю предусмотрено почти 19 млрд руб. до 2024 года, этого должно хватить, чтобы ликвидировать весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, то есть 0,5 млн кв. м). Глава региона также рассказал о строительстве новой сцены Театра оперы и балета: вероятно, оно будет включено в федеральную АИП уже с 2020 года, согласие на это со стороны премьер-министра РФ уже есть.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих считает, что губернатор чётко обозначил, как и какие условия нужно создать сегодня, чтобы жители края чувствовали себя комфортно. «Выступление губернатора показало, что сохраняется заданный ещё в 2017 году вектор развития Пермского края, но при этом появились новые акценты. Важный посыл: каждый должен отвечать за свою работу. Поэтому вопросы уборки снега или благоустройства — это ответственность муниципальной власти, а губернатор должен заниматься масштабными задачами в рамках всего региона», — пояснил спикер парламента. Что касается обеспечения обратной связи с населением, то, по словам Валерия Сухих, для депутатов общение с избирателями просто необходимо. «Для депутатского корпуса это всегда было актуально: мы все работаем «на земле», в своих округах, и очень важно сверять принимаемые решения с интересами граждан, получать от них оценку работы краевых властей», — пояснил депутат.

Депутат краевого заксобрания Ирина Ивенских обратила внимание на то, что, по мнению губернатора, высшее образование в регионе нуждается в перезагрузке. «Этот тезис для многих стал неожиданностью. Казалось бы, прикамские вузы вполне успешны. Но, как полагает губернатор, амбиции должны быть ещё более серьёзными», — отметила Ирина Ивенских.

Заместитель председателя комитета по бюджету Армен Гарслян уверен, что промышленность — главное ядро развития края и сегодня существует реальная тенденция промышленного роста. Пермский край является лидером по количеству заключённых специнвестконтрактов. Также Армен Гарслян отметил, что губернатор дал чёткий сигнал: если в крае строится новый промышленный объект, необходимо «подтягивать» туда и социальную инфраструктуру.

Глава комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин обратил внимание на темы дорожного строительства и общественной инфраструктуры. «По сравнению с 2016 годом объём выполнения дорожно-строительных работ увеличен в 2,5 раза. Это не просто цифры — за ними стоят новые и новые объекты. Если объект построен, люди им пользуются, то мы видим, что бюджетный рубль расходуется очень эффективно. Считаю, что озвученные губернатором планы по дорожному строительству впечатляют, и всё у нас получится», — добавил Виктор Плюснин.

Доклады и объединения

Следом за отчётом губернатора уже в зале пленарных заседаний перед депутатами выступили два вице-премьера — Михаил Сюткин и Николай Уханов. Они конкретизировали тезисы, которые ранее представил губернатор, и ответили на вопросы парламентариев.

Так, на строительство и реконструкцию объектов автодорожного строительства в 2019—2021 годах предусмотрено 14,8 млрд руб. из краевого бюджета, сообщил Уханов. Сейчас в Пермском крае реализуется 26 крупных инвестиционных проектов. В частности, в 2019 году планируется завершить строительство обхода Чусового, второй очереди Восточного обхода Перми, обхода Куеды и закончить реконструкцию автотрассы Березники — Соликамск.

Фото: Константин Долгановский

На строительство и приобретение 65 объектов общественной инфраструктуры в 2019 году заложено 6,7 млрд руб., отметил Михаил Сюткин. Объекты первой очереди зоопарка сдадут в третьем квартале этого года, в конце апреля начнутся работы по художественному оформлению.

Вопросов от депутатов традиционно было много. Например, в ходе ответов Сюткин пояснил, почему новую инфекционную больницу решили строить именно в Кировском районе. Дело в том, что выбранный участок на ул. Калинина, 84 находится рядом с крупными трассами и не в центре жилого массива. При этом Сюткин подчеркнул, что этот участок расположен на территории бывшей военной части и никаких лесных насаждений там нет.

Также депутаты приняли сразу в двух чтениях законопроект о создании Нытвенского городского округа. Планировалось, что его рассмотрят на мартовской «пленарке», но земское собрание района попросило перенести рассмотрение инициативы на апрель. В Нытве ждали получения статуса территории опережающего социально-экономического развития. В итоге 30 марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о создании ТОСЭР «Нытва», и муниципалитету больше ничто не мешало вступить в объединительные процессы.