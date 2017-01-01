Конкурс на строительство второй очереди зоопарка будет объявлен в декабре

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Конкурс на строительство первого этапа второй очереди зоопарка намечен на декабрь этого года. Он будет включать в себя экспозицию «Полярный мир».

Как уточнили в минстрое, конкурс на второй этап второй очереди состоится в первом квартале 2020 года. Победитель должен построить экспозицию «Слоны и Ко».

Что касается первой очереди зоопарка, то её строительство должно закончиться в третьем квартале следующего года. Второй очереди — в третьем квартале 2021 года.