Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 20 марта

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Несчастная «Счастливая семья». Пермяки протестуют против установки скульптуры на эспланаде.

Новый Путин. Избранный 18 марта президент установил электоральный рекорд в Прикамье.

Он был вправе сказать: «Честь имею»! 13 марта 2018 года генеральному конструктору, директору НПО «Искра» Льву Николаевичу Лаврову исполнилось бы 85 лет.

По следам Рогозина. Пермские промышленники представили Военно-промышленной комиссии РФ плоды новой конверсии.

Ольга Карпова: Соцсети стали основным инструментом поиска кадров. HR-эксперт рассказала о том, почему хедхантеры изучают аккаунты соискателей в интернете, и как будут искать сотрудников в будущем.

Восстание на Декабристов. Власти и группа компаний «ПМД» решают в судах судьбу земельного участка под строительство жилого дома.

Престиссимо Мацуевиссимо. Восьмой музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Перми прошёл в небывалом темпе и с высочайшим накалом.

Благодарный выпускник. В Пермском государственном национальном исследовательском университете состоялась «инаугурация» концертного рояля.

Спасение и гибель. «Фаэтон» Жан-Батиста Люлли стал в Перми во всех смыслах ядерным спектаклем.

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