Престиссимо Мацуевиссимо Восьмой музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Пермской филармонии прошёл в небывалом темпе и с высочайшим накалом

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«Четыре сумасшедших дня в Перми, — сказал, закрывая свой фестиваль, Денис Мацуев. — Жаль, быстро пролетели... Слишком быстро!»

За четыре дня Восьмого фестиваля Дениса Мацуева в Перми прошло не четыре, не пять, а целых шесть концертов! В программе значились два симфонических: «Чайковский-гала» и «Рахманинов-гала», сольный концерт Мацуева и джазовый концерт на закрытии. К ним добавились гала-концерт юных стипендиатов фонда «Новые имена» и — уже совершенно экспромтом — сольный концерт патрона фестиваля на презентации нового рояля, подаренного меценатом Андреем Кузяевым своему родному университету — ПГНИУ.

Между делом музыкант успел в Перми проголосовать на выборах президента РФ.

Несмотря на такую гонку, Мацуев неизменно демонстрировал «фирменное» расположение духа, дружелюбие и победительную витальность. Отыграть сольный концерт в университете, потом огромный симфонический из произведений Рахманинова, с утра начать работать с юными музыкантами Прикамья и при этом непрерывно улыбаться и шутить — удачно, тонко, остроумно — в этом весь Мацуев, не только блестящий музыкант, но и человек очень светлый.

Фото: Любовь Изгагина

Концерт открытия фестиваля — «Чайковский-гала» — стал триумфом «поколения сорокалетних», олицетворением которого является Мацуев. В игре этих музыкантов профессиональная зрелость и взрослая, основанная на серьёзном жизненном опыте глубина интерпретаций сочетается с молодой энергией. Мацуев уже не первый год пропагандирует творчество своих ровесников, и для концерта в Перми пригласил самых именитых, самых востребованных из друзей — скрипача Сергея Крылова и виолончелиста Бориса Андрианова. Оба уже не раз выступали в Пермской филармонии и любимы пермской публикой.

В этом году слушателям особенно повезло: два вечера на сцене Большого зала филармонии играл блистательный Государственный академический симфонический оркестр России (ГАСО) им. Евгения Светланова, звучание которого руководитель-перфекционист Владимир Юровский довёл до совершенства. За пульт встал Робертас Шервеникас, не просто прекрасный дирижёр, но и ещё один ровесник и единомышленник Мацуева.

Фото: Любовь Изгагина

Начали с игривых, витиеватых «Вариаций на тему рококо». Как и архитектурный стиль, вынесенный Чайковским в название произведения, эта музыка полна тонких, не столь объёмных и обильных, как в барокко, украшений. Эти вариации — вершина маньеризма в творчестве Чайковского, и солирующий виолончелист должен играть легко, виртуозно и очень изящно. Андрианов — один из лучших вариантов.

В последовавшем за «Вариациями...» Концерте для скрипки с оркестром солист может не стесняться. Здесь нужен напор и драйв, помноженный на виртуозность. Когда дело дошло до каденции, Крылов просто ужом вертелся, добираясь до высоких нот на грани слышимого диапазона. Публика оценила — искупала, как говорится, артиста в овациях.

Фото: Любовь Изгагина

Именно на этих, таких рискованных верхних нотах стало очевидно, как мастерски Пермская филармония справляется с проблемной акустикой Большого зала. Благодаря акустической ракушке и тщательной, ненавязчивой подзвучке стали слышны и верхи, и низы, а звук был при этом абсолютно естественным и чистым.

В начале второго отделения, прежде чем на сцену вышел Мацуев, ГАСО под управлением Робертаса Шервеникаса сыграл «Итальянское каприччио» — не просто подарил публике встречу с игривой, затейливой музыкальной фантазией, блестяще иллюстрирующей умение Чайковского работать с разными стилями, но и задал тему предстоящих вечеров: каприччио, каприз стал лейтмотивом всего фестиваля.

Фото: Любовь Изгагина

Наконец, настала очередь Мацуева. Если три предшествующих произведения показывали все оттенки мастерства Чайковского-маньериста, то его Первый концерт для фортепиано с оркестром стал гимном большого музыкального стиля, а также блестящей иллюстрацией стиля Мацуева, который выстроил свою игру на контрастах — то нежнейшая лирика, то могучий пафос, тонкие переходы между ними, полутона...

Фестиваль только начался, а его зрители уже получили шквал переживаний, которых хватило бы на несколько фестивалей.

Следующим вечером публику ожидала череда сюрпризов. Вместо заявленных «Симфонических танцев» Рахманинова ГАСО исполнил Вторую симфонию Иоганнеса Брамса. Есть множество причин для такой замены: во-первых, Рахманинова пермяки слышали не так давно, причём в исполнении этого же оркестра, под управлением самого Юровского. Во-вторых, симфония Брамса оказалась словно на заказ написанной для этого коллектива и этого дирижёра. Они были блистательны! Редко когда классическая музыка так заводит зрителей.

Фото: Любовь Изгагина

Второе отделение стало настоящим «Рахманинов-гала» и бенефисом Дениса Мацуева, но сначала состоялся очередной сюрприз — не заявленный в программе номер: пианист Елисей Мысин исполнил с оркестром фрагмент из концерта Баха. «Цимес» ситуации заключается в том, что «маэстро», как почтительно именовал Мацуев коллегу, едва исполнилось шесть лет. Ангельски прелестный и при этом уморительно серьёзный малыш так бодро, по-взрослому играет на рояле, что невольно приходит на ум Моцарт, который в этом возрасте тоже давал концерты и кормил семью.

Первый концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром, который исполнили Мацуев и ГАСО, напомнил вчерашний аналогичный концерт Чайковского: тот же большой стиль, те же широкие, щедрые мацуевские приёмы исполнения. Затем наступило время очередного каприччио: прозвучала «Рапсодия на тему Паганини», и это был полный триумф. Пианист вложил в исполнение не только стиль и виртуозность, но и юмор, столь свойственный натуре Мацуева. Там, где это качество присутствует в музыке, Мацуев его непременно проявит. После игривых финальных тактов публика не только аплодировала, но и громко хохотала. На бис играли польку Рахманинова в четыре руки: Елисей Мысин вынужден был играть стоя, чтобы быть на одном уровне с Мацуевым.

Фото: Любовь Изгагина

Сольный концерт пианиста в Органном зале стал музыкальной сенсацией сезона: Мацуев не играл в Перми соло пять лет. Очевидно, в этом году он решил отдать пермякам все накопившиеся долги: после исполнения двух бетховенских сонат и Большой сонаты Чайковского долго играл на бис. Звучали Шуман, Сибелиус, Рахманинов, Прокофьев. Мацуев не ломался, не набивал цену: просят — играет!

Наконец, вершина и кульминация фестиваля — традиционный заключительный вечер «И классика, и джаз», концерт лёгкой музыки, где пианист позволяет себе шутить и импровизировать, а также лично осуществлять остроумный, ненавязчивый конферанс и приглашать самых неожиданных музыкантов. Кроме постоянных партнёров Мацуева по джазовому трио — контрабасиста Андрея Иванова и барабанщика Давида Ткебучава — на сцену вышли виртуозы в возрасте от шести до 13 лет.

Самый старший из них — скрипач Матвей Блюмин из Севастополя — уже настоящий, сложившийся музыкант, что показали и тема из фильма «Список Шиндлера», и... конечно, каприс Паганини — ведь он стал настоящим «героем» этого фестиваля. За фортепиано компанию Елисею Мысину составила восьмилетняя Софья Курлович из Беларуси, затем на сцену вышел ударник Даниил Гулевич, по характеристике Мацуева, «опытный маэстро лет девяти-десяти», и, конечно, феноменальная саксофонистка Софья Тюрина, которая концертирует с Мацуевым уже второй год. Софья — не просто талант, не просто вундеркинд, она уникум: то, чему музыканты-духовики учатся годами и не всегда добиваются результата, — перманентное дыхание — у неё присутствует от рождения.

И понеслось. Take Five Пола Дезмонда, «скрещённый» с хором «Улетай» из оперы Бородина «Князь Игорь». Сюита из «Пера Гюнта» Грига в джазовой обработке. Сочинения самого Мацуева. Сочинения юных музыкантов...

Все эти невероятные дети — лауреаты телевизионного конкурса «Синяя птица» и стипендиаты фонда «Новые имена», который Мацуев называет своей семьёй. Когда-то основатель фонда Иветта Воронова, которую пианист на каждом своём концерте вспоминает добрым словом, нашла в Иркутске подающего надежды Дениса... Сейчас он занимается тем же: ищет талантливых детей по всей России и помогает им пробиться на сцену. В Пермском крае, по словам Мацуева, невероятно много юных талантов. В этом году один из них — семилетний пианист Захар Внутских из Полазны — удостоился приглашения на заключительный концерт фестиваля, где исполнил «Тарантеллу» Прокофьева. Получив свой букет от зрителей, Захар высоко поднял его жестом триумфатора, и коллеги последовали его примеру — все музыканты подняли вверх букеты в знак торжества музыки, таланта, дружбы.

Ежегодный фестиваль Дениса Мацуева — из тех событий, по поводу которых соседи из Екатеринбурга говорят пермякам с завистью: «Как вам повезло!» Это событие стало возможным благодаря не просто деловым связям — настоящей дружбе музыканта и Пермской филармонии, благодаря поддержке краевого министерства культуры, главу которого Галину Кокоулину Мацуев называет музой фестиваля. Сегодня кажется, что восьмой фестиваль был лучшим из всех прошедших... Но лучшее, конечно, впереди.

Галина Кокоулина, министр культуры Пермского края:

-- Фестиваль год от года все масштабнее — увеличивается количество концертов, растёт аудитория: в этом году пять концертов в Большом и Органном залах посетили более 3000 пермяков, и ещё более тысячи зрителей в шести территориях края увидели концерты благодаря «Виртуальному концертному залу». Прямую трансляцию открытия фестиваля из Большого зала филармонии можно было увидеть в Органном концертном зале.

И, конечно, особая гордость фестиваля этого года связана с конкурсом «Новые имена»: выступления пермских юных дарований были настолько яркими, что жюри решило присудить не три премии, как обычно, а сразу пять! Ещё одной наградой стала путёвка в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале. Это настоящий рекорд для конкурса, который многое говорит об уровне подготовки наших юных музыкантов.

Свечу в керамической чаше, которая символизирует семью юных музыкантов, зажигал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он же вместе с маэстро Мацуевым вручил стипендии лауреатам 2018 года.