По следам Рогозина Пермские промышленники представили Военно-промышленной комиссии РФ плоды новой конверсии

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Визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Пермь стал поводом «рассекретить» уникальные наработки пермяков, о которых раньше говорить не считали нужным. Оборонщики продемонстрировали на площадке НПО «Искра» свои достижения на ниве диверсификации. Высокой комиссии были представлены защищённый ноутбук для силовых ведомств от «Мориона», дорожная сетка для экстренной посадки вертолётов от Краснокамского завода металлических сеток, врастающие в кость композитные протезы от УНИИКМ. В целом пермские оборонщики подтвердили, что потенциал для наращивания объёма гражданской продукции в ВПК есть. Однако степень готовности к отказу от гособоронзаказа у них очень разная: одни обещают к 2020 году нарастить производство «гражданки» лишь на 1%, другие готовы почти полностью вытеснить гособоронзаказ и довести долю мирной продукции к 2030 году до 90%.

УНИИКМ, занимающийся секретными разработками, представил протезы из композита, прорастающие в кость

Фото: Константин Долгановский

Наши в авангарде

Уровень пермских предприятий, представленных на выставке, можно назвать беспрецедентным: некоторые из участников мероприятия были задействованы в производстве продукции, демонстрировавшейся в видео­ряде обращения президента РФ к Федеральному собранию, в частности гипер­звукового комплекса «Авангард». Как выяснилось, в Перми производятся и пороховые аккумуляторы давления, выталкивавшие из шахты ракету-носитель «Сармат», а отдельные разработки региональных промышленников применяются в производстве сверхзвуковых двигателей и подводных аппаратов.

Достижения предприятий на ниве ОПК бесспорны. Но способны ли они заместить свою военную продукцию на 50% гражданской к 2030 году? Как выяснилось, степень готовности к диверсификации у пермских предприятий ОПК очень разная.

Как заявляет заместитель генерального конструктора — главный конструктор по ТЭК ПАО НПО «Искра» Сергей Бурдюгов, предприятие намерено довести уровень гражданской продукции до 80—90% уже к 2020—2025 годам. При этом ставку «Искра» делает на создание наукоёмкой продукции — компрессоров, по техническим характеристикам превосходящих зарубежные аналоги. «В прошлом году уровень «гражданки» в 50% уже был достигнут. В этом году уровень диверсификации дойдёт до 75%, а к 2020—2025 годам планируем выйти на 80—90%», — оптимистично заявляет конструктор. Как сообщил эксперт «Новому компаньону», предприятие активно развивает аддитивные технологии. «Были представлены лабиринтные уплотнения, развод­ное колесо центробежного компрессора, полученное по данной технологии. Всё это мы не просто разрабатываем, а уже внедряем», — рассказал Бурдюгов.

Фото: Константин Долгановский

По его словам, в конце марта ожидается визит в Пермь заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова, в ходе которого будут продемонстрированы возможности «Искры», в том числе связанные с применением аддитивных технологий. В рамках дорожной карты, подписанной между «Газпромом» и Роскосмосом, по словам топ-менеджера, «Искра» будет развивать несколько направлений — создание новых герметичных компрессоров, высокоскоростных машин, которые по своим характеристикам значительно превзойдут существующий уровень. Ежегодно предприятие патентует и внедряет собственные изобретения. Часть из них связаны с аддитивными технологиями.

У пермских пороховщиков ситуация с диверсификацией обратная. Начальник центра развития гражданской продукции АО «НИИПМ» Александр Пугачёв отмечает, что доля гражданской продукции у завода «Урал», работающего в связке с конструкторским бюро АО «НИИПМ», в данный момент не превышает 5%.

Александр Пугачёв, начальник центра развития гражданской продукции АО «НИИПМ»:

— Пока загрузка предприятий продукцией спецназначения велика, однако с понижением гособоронзаказа мощности будут освобождаться, их нужно будет загрузить. Сейчас идёт интенсивный поиск видов гражданской продукции, которую можно производить на потенциально освобождаемых мощностях и, желательно, по тем же технологиям и с использованием существующего оборудования. Мы занимаемся разработкой и производством порохов, твёрдых ракетных топлив и гражданскую продукцию тоже производим на этой основе: баллиститные заряды для сейсморазведки, которые делаются из промышленных взрывчатых веществ, аккумуляторы давления скважины, позволяющие сделать более интенсивной добычу нефти и газа. Эти продукты мы уже производим и отгружаем заказчикам. Это могут быть просто новые, термостойкие топлива для высокотемпературных скважин, где температура превышает 100 градусов. Ещё одно направление гражданской продукции — противоградовая ракета «Ас», несущая в себе льдообразующий состав, который распыляется по траектории полёта ракеты и нейтрализует град, превращая его в дождь. Очень перспективное направление — окантовка лопаток для авиадвигателей, усиливающая газовый поток и повышающая герметизацию двигателя.

По словам Александра Пугачёва, перспективы увеличения доли гражданской продукции есть. «Сейчас пишутся инвестпроекты по новым направлениям. Их рано озвучивать, нужно доработать и переходить к выпуску», — говорит эксперт.

На стенде ФКП «Пермский пороховой завод» отметили, что в данный момент доля гражданской продукции, производимой заводом, составляет 7%. При этом представители завода уверены, что нарастить уровень «гражданки» до 50% реально. «Нужны мозги, вливания в наше производство, субсидии. Мы над этим работаем», — заявляют представители завода. ППЗ на выставке представили следующие направления «гражданки»: термопластик для разметки автодорог, промышленные лакокрасочные материалы, грунтовки, полиуретаны, сферические пороха для спортивных и охотничьих патронов, грунт-эмаль, бактерицидные облучатели «Кама».

«Там боги, а мы горшки обжигаем»

Руководитель службы маркетинга АО «Морион» Андрей Шурбя представил уникальные разработки компании — коммутатор Ethernet и защищённый ноутбук для силовых ведомств.

Андрей Шурбя, руководитель службы маркетинга АО «Морион»:

— Коммутатор Ethernet — это коммутатор агрегации, позволяющий передавать пакеты данных в гигабитных скоростях. Мы представили модель, защищённую от влаги и пыли, — такой коммутатор может использоваться в морском климате, во влажных, неотапливаемых помещениях. Рядом — мультиплексор оптический, позволяющий разделить оптоволокно на восемь спектров и передавать множество потоков, например цифровые каналы Е1, Е3, и производить те же самые пакетные передачи данных по оптоволокну со скоростью 80 гигабит в секунду.

Ещё одна «фишка», представленная «Морионом», — защищённый ноутбук. «Он предназначен для силовых ведомств, но может быть использован для нефтегазового комплекса, а также теми, кто работает в полевых условиях. Особенность ноутбука в том, что в нём присутствует доверенная элементная база и защита от несанкционированного доступа, сертифицированная в ФСБ», — рассказывает Андрей Шурбя. По словам представителя «Мориона», использование доверенной элементной базы позволяет пользователю ноутбука гарантированно защититься от утечки информации и от наличия «закладок». «Не секрет, что такие закладки в китайском и американском оборудовании присутствуют», — говорит эксперт.

Стоимость ноутбука для потребителя будет на четверть дороже китайских аналогов. «У них массовое производство, у нас мелкосерийное. Однако, если подобными ноутбуками заинтересуется гражданский сектор, мы надеемся, что рост объёмов производства даст эффект снижения стоимости за счёт серии», — говорит эксперт.

В данный момент продукцию «Мориона» уже заказывают силовые ведомства. «Программное обеспечение и софт российские, и даже в момент абсолютно дикой информационной войны они будут работать и осуществлять связь», — говорит представитель «Мориона».

«Мы не обгоняем по технологическим разработкам Cisco, Huawei. Там боги, а мы горшки обжигаем… Но мы находимся на достойном уровне второго эшелона», — говорит эксперт.

По словам Андрея Шурбя, в данный момент доля гражданской продукции, производимой на предприятии, составляет не более 20%. Однако есть намерение её увеличивать — прежде всего за счёт адаптации существующих военных разработок под гражданское направление.

«Это была конверсия»

ОКБ «Маяк», представившее на выставке теплоэнергоконтроллеры, используемые для учёта попутного нефтяного и природного газа, учёта тепла в системах водяного отопления, оказалось представителем постперестроечной волны российской «диверсификации» предприятий ВПК в 1990-е годы.

Сегодня «Маяк» производит исключительно мирную продукцию. Между тем изначально разработки, ставшие основой для создания «Маяка» в 1980-х годах, имели исключительно военную направленность. Одной из таких разработок был прибор, производящий при танковой стрельбе корректировку на погодные условия. Прибор определял атмосферные параметры и делал соответствующие поправки.

В середине 1990-х военные разработки «Маяка» были применены для создания гражданского прибора, который умел измерять температуру, скорость воздуха, жидкости, газов, давление. «Тогда это называлось конверсией, — рассказывает исполняющий обязанности директора — главного конструктора ОКБ «Маяк» Александр Ощепков. — В 1995 году был выпущен первый многофункциональный прибор — контроллер. Сейчас к прибору можно присоединить восемь датчиков, и он по внутренней программе обработает и передаст данные в компьютер, в интернет. Он может подсчитать расход газа для учёта попутного нефтяного газа на газопроводе, это очень актуально».

Контроллеры производства «Маяка» применяются в нефтяной, газовой промышленности, в сфере ЖКХ. Они имеют разные модификации, которые совершенствуются со временем. Но в основе их лежат всё те же военные разработки 1980—1990-х годов.

Всемогущий композит

АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» специализируется на продукции спецназначения, а потому многие годы оставался в тени.

Доля гражданской продукции в выручке УНИИКМ составляет всего 4,5%. Это композитные медицинские протезы, которые с успехом заменяют аналоги из титана, композитные баллоны высокого давления и алмазный инструмент.

Сергей Никулин, начальник лаборатории медицинской техники УНИИКМ:

— Из углеродной ткани мы формируем изделие, потом после ряда термохимических процессов получаем материал, который в ходе исследований показал чистоту содержания углерода 99,9%. Свойства углерода хорошо изучены, он инертен, не вызывает аллергии, отторжения. В случае поражения суставов определёнными болезнями обычно ставят титановый протез, который имеет свои плюсы и минусы. Наш композитный материал прорастает костной тканью, получается костно-углеродный блок — очень надёжное соединение. В итоге не возникает расшатывания. Протезы из подобного материала используются при осколочных ранениях, при саркоме, в пластике черепа. Если металлический протез через пять лет нужно менять, композиционный можно использовать вечно.

Композитные технологии активно применяет и АО «Пермский завод «Машиностроитель».

Михаил Пепеляев, директор по производству АО «Пермский завод «Машиностроитель», признаётся, что доля выручки гражданской продукции в общем объёме товарной продукции завода составляет 10%, до 2020 года планируется увеличить эту цифру всего на 1%. «Пока не создано серьёзных проектов, с которыми мы могли бы развивать гражданскую продукцию. У нас нет своего конструкторского бюро, которое могло бы разработать гражданскую продукцию, которая заместила бы военную. Для производства изделий мы пользуемся документацией «Авиадвигателя» и других разработчиков. Если ими будет поставлена задача разработать дополнительные виды продукции, то мы, конечно, будем над этой задачей работать», — говорит топ-менеджер. «Машиностроитель» производит реверсивные устройства, панели газогенератора для перспективного двигателя ПД-14.

Михаил Пепеляев, директор по производству АО «Пермский завод «Машиностроитель»:

— Порядка 20 лет мы работаем с авиа­ционным направлением, делаем различные композитные узлы для ПД-14, ПС-90. Это для нас уже серийная продукция. Работаем в основном с двигателестроителями. Применение композитов позволяет облегчить детали, снизить шум двигателей. В одном только двигателе мы снизили вес за счёт композитов на 40 кг, что позволяет экономить топливо при каждом перелёте. При этом по прочности детали из композита не уступают металлическим. Мы считаем это своей ключевой компетенцией. Наша ежегодная выручка от совокупного заказа «Авиадвигателя» и «ОДК-ПМ» составляет порядка 1,2 млрд руб.

Как выяснилось, диверсификация коснулась и пермских производителей ткани. Руководитель филиала в Екатеринбурге ГК «Чайковский текстиль» Денис Костров отметил, что предприятие производит ткани как по заказу силовых ведомств — МЧС, Минобороны (50% продукции), так и для гражданских целей. Сейчас фабрика продаёт порядка 15 млн м тканей гражданского ассортимента в год. Есть намерение диверсифицироваться и дальше. Ассортимент продукции предприятия расширяется за счёт спецодежды, школьной формы.

На выставке был представлен и пример «обратной диверсификации». Краснокамский завод металлических сеток был изначально создан как предприятие гражданской направленности. Однако сейчас в его ассортименте есть продукция, применяемая для военных нужд. На выставке завод представил продукцию двойного назначения — сетку, применя­емую для обустройства временных дорог, взлётно-

посадочных полос, на которые может приземлиться вертолёт в экстремальных условиях. Светлана Черемных, начальник отдела по новым продуктам Краснокамского завода металлических сеток, отмечает, что с новым продуктом завод только выходит на рынок, и надеется, что государство поддержит развитие инновационного направления.