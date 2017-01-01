Он был в праве сказать: «Честь имею»! 13 марта 2018 года генеральному конструктору, генеральному директору НПО «Искра» Льву Николаевичу Лаврову исполнилось бы 85 лет

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Если помнят соратники,

Значит, правильно жил,

К цели главной стремился,

Всю жизнь ей служил.

Юрий Михайлов,

памяти руководителя НПО «Искра»

Сегодня, спустя почти четверть века со дня ухода Льва Николаевича, как кадры перед глазами стоят минуты, часы общения ним. Почти дословно в памяти всплывают слова, фразы, наставления, на слуху его голос, голос его последних лет. Такое не забывается.

Профессионал высшей пробы

Лев Николаевич Лавров

Лев Николаевич Лавров родился 13 марта 1933 года в г. Шуе Ивановской области в простой семье Николая Яковлевича и Екатерины Ивановны.

В 1956 году после окончания Ленинградского военно-механического института, он, имея специальность инженера-механика, был направлен на работу в Пермь (тогда — город Молотов). Здесь в декабре 1955 года на базе машиностроительного завода им. В.М. Молотова (позднее — завода им. В. И. Ленина) было создано СКБ-172, из которого затем выросло предприятие КБмаш, п/я А-1504 (ныне — НПО «Искра»). На конструкторское бюро были возложены работы по созданию образцов ракетной техники. Главным конструктором СКБ-172 стал известный создатель артиллерийских систем Михаил Цирульников.

Лев Николаевич стал одним из тех, кто создавал практически на «пустом месте» первую отечественную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету 8К98 (РТ-2). Сегодня её копия установлена у главного офиса НПО «Искра», символизируя весомый вклад пермских специалистов в рождение очень значимой для советских вооружённых сил стратегической ракеты. Её твердотопливные двигатели первой и третьей ступеней создавались пермским конструкторским бюро в тесном сотрудничестве с легендарным Сергеем Королёвым.

В Перми Лев Николаевич прошёл тернистый путь от инженера-конструктора до генерального конструктора и генерального директора НПО «Искра». Участвовал в разработке четырёх поколений твердотопливных ракетных двигателей.

Его по праву можно считать основателем научной школы по исследованию конструкций ракетных двигателей на твёрдом топливе и средств для их наземной отработки. Под его руководством КБмаш начинал работать над созданием таких РДТТ, которые не уступали бы по своим техническим и эксплуатационным характеристикам лучшим мировым образцам.

В 1968 году была сдана в серийное производство первая отечественная твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета РТ-2 с пермскими РДТТ на I и III ступенях. Таков был ответ Советского Союза на создание американцами твердотопливной стратегической ракеты «Минитмен». Таким образом, был обеспечен ракетно-ядерный паритет с главным потенциальным противником — США и НАТО.

Для повышения боевой эффективности комплекса была проведена его модернизация (закончена в 1972 году), в процессе которой в двигателях были применены новые высокоэнергетические топлива, упрочняющая подмотка конструкционного пластика на корпусе РДТТ III ступени.

За личный вклад в создание модернизированного комплекса РТ-2П Льву Николаевичу Лаврову в 1973 году была присуждена Государственная премия СССР. Эти ракеты простояли на вооружении наших РВСН более 20 лет.

В 1970 году НПО «Искра» получило техническое задание на разработку стартово-разгонной ступени для крылатой противокорабельной ракеты «Гранит». Это была торообразная конструкция с четырьмя соплами. Проблем было немало, но проектанты в себе не сомневались. Не сомневался и главный конструктор Лавров, взявшийся за эту работу. Задание было выполнено в срок. Противокорабельные ракеты, запускаемые на большую дальность с подводных лодок и надводных кораблей, стали асимметричным ответом на западную стратегию авианосных ударных соединений. ПКР «Гранит» до сих пор находится на вооружении российского флота и является «грозой» авианосцев.

В 1971 году предприятие приступило к разработке РДТТ второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса «Тайфун» морского базирования, которые в 1983 году были сданы заказчику для тяжелых атомных подводных крейсеров типа «Акула».

Под научным и техническим руководством Лаврова впервые в мировой практике были созданы маршевые двигатели с выдвигаемыми сопловыми насадками, которые обеспечивали плотную компоновку ракет и повышение энергетической эффективности ракетных комплексов на 10-15%. Лев Николаевич был одним из авторов первых основополагающих изобретений по раздвижным соплам.

Сопла с выдвигающимися насадками были впервые в мировой практике внедрены в серийное производство. Американцы отстали от нас в решении этой технической проблемы, по разным данным, на пять — семь лет.

За создание двигателей ракеты Р-39 Лев Николаевич был удостоен звания Герой Социалистического Труда.

В конце 1970-х НПО «Искра» принимало участие в разработке уникального боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Молодец». США не смогли создать комплекс с подобными характеристиками. Необходимо отметить, что созданные пермяками двигатели III ступени БЖРК по энергомассовому совершенству до сих пор являются непревзойдёнными в мировой практике. За большой вклад в создание этих ракет Льву Николаевичу Лаврову была присуждена Ленинская премия.

Вспоминая о работе над этими комплексами, председатель государственной комиссии по лётно-конструкторским испытаниям генерал-полковник Георгий Малиновский писал в своей книге: «В теснейшем контакте с Борисом Петровичем Жуковым (генеральный конструктор топливного заряда) работал сравнительно молодой уральский конструктор Лев Николаевич Лавров… За всё время отработки комплекса во всех модификациях я не помню ни одного замечания в адрес этого КБ и его завода».

При создании двигателей вторых, третьих ступеней баллистических ракет необходимо проводить огневые стендовые испытания с имитацией высотных условий полёта. Американцы создали для этих целей баростенды, стоимость которых выражается в миллиардах долларов.

Специалисты НПО «Искра» совместно со своими коллегами из НИИ тепловых процессов (ныне ИЦ им. М.В. Келдыша) и Московского института теплотехники создали уникальные газодинамические трубы для наземной отработки (без баростендов) двигателей с соплами больших степеней расширения для отечественных твердотопливных ракетных комплексов «Тайфун» и «Молодец». Для этого был использован эффект эжекции.

Основные разделы докторской диссертации Лаврова, которую он защитил в феврале 1981 года, посвящены именно созданию раздвижных сопел и газодинамических труб для отработки сопел больших степеней расширения. Выступавший на защите диссертации академик Борис Жуков дал высочайшую оценку научным трудам автора.

Организаторский и конструкторский талант Льва Николаевича высоко ценили главные конструкторы ракетных систем и комплексов академики Сергей Королёв, Михаил Янгель, Владимир Челомей, Владимир Уткин, Виктор Макеев, авторитет которых в отрасли был непререкаем.

Большим уважением генеральный конструктор НПО «Искра» пользовался и у руководителей министерств, главков и военных представительств. Так, министр общего машиностроения 1987-1989г.г., заместитель председателя Совета министров СССР 1989-1991г.г. Герой Социалистического Труда Виталий Догужиев вспоминал впоследствии: «Я с удовлетворением должен сказать, что Лев Николаевич выдержал такое, какое, может быть, не каждый смог бы выдержать и создал коллектив, которым можно гордиться».

Такое дано не многим

Лев Николаевич успешно сочетал напряженную работу на посту генерального конструктора НПО «Искра» с научной и общественной деятельностью. Он избирался депутатом IX, X, XI созывов Верховного Совета РСФСР, был членом постоянной комиссии по науке и технике, работал в научном совете АН СССР по механике конструкций, заведовал кафедрой «Конструирование машин» Пермского политехнического института, входил в целый ряд научных советов и редакционных коллегий ведущих научно-технических отраслевых журналов.

В своей повседневной деятельности Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, член-корреспондент Академии наук СССР Лев Николаевич Лавров «пересекался» с прославленными академиками, с высшими государственными деятелями, высшими военачальниками армии и флота Советского Союза, культурной элитой, со многими создателями ракетно-космической техники. Жизнь его была плодотворной, яркой, предельно насыщенной.

Что запомнилось в общении со Львом Николаевичем. Лихолетье конца 1980-х — начала 1990-х годов привело к развалу нашей великой страны, развалу целых отраслей промышленности, в том числе оборонных отраслей, которые всегда были авангардом советской экономики. А коммунист Лавров всегда был патриотом страны и Дела, которому служил. Будучи личностью государственного уровня, он очень тяжело переживал эти события. Очень стойко, мужественно преодолевал свой так не вовремя подкравшийся недуг. Как настоящий русский мужик. Он был из тех, кто в праве был ответственно сказать: «Честь имею!»

И ещё: это его умение слушать и слышать собеседника, понять и поддержать. Такое, к сожалению, дано немногим. На работе, в быту беспроблемно мог общаться, находил и слова, и темы для обсуждения с совершенно разными по образованию, по социальному статусу людьми. Его собеседниками могли быть министры, военачальники, учёные, артисты и совершенно простые люди: инженер, рабочий, студент, врач, молодой парень или пенсионер.

Он при этом очень хорошо чувствовал и не терпел бравады, высокомерия, лжи, сплетен, пустой болтовни. А в работе — непрофессионализма. У него была черта, особенно редкая для руководителя — если в чём-то в споре он оказался не прав, он позже мог, переосмыслив ситуацию, признаться оппоненту в этом, независимо от чина и возраста. Мне довелось не раз по жизни присутствовать при этом, лично испытать на себе.

Так уж сложилось, что мне довелось немало времени провести со Львом Николаевичем в доверительном общении и на работе, и в купе поезда, и в гостиничных номерах, и у него дома. Я расцениваю это, как большую школу и как подарок судьбы.

Завершил свою земную вахту Лев Николаевич на посту генерального конструктора и генерального директора НПО «Искра» 24 июня 1994 года. В его честь названа одна из улиц в Орджоникидзевском районе города Перми. Мемориальные доски в память о Льве Николаевиче Лаврове установлены на доме, где он последнее время жил, в центральном офисе НПО, на улице его имени. В Пермском государственном техническом университете учреждена стипендия имени Лаврова, а Федерацией космонавтики России учреждена медаль имени генерального конструктора Лаврова. Решением Бюро Президиума ФК России в феврале 2013 года за вклад в разработку и реализацию проектов и программ исследований космического пространства Лев Николаевич Лавров награждён орденом им. К.Э. Циолковского (посмертно). Орден передан на хранение в музей НПО «Искра».