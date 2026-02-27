Светлана Федотова писатель Бизнес длиною в жизнь 35-летний юбилей: история Пермской финансово-производственной группы

Часть 4. «Кузяев-vision»*

Краткое содержание предыдущих серий: новая стратегия «ЭР-Теле­ком Холдинга», разработанная Андреем Кузяевым, предусматривала удвоение масштабов бизнеса, но для этого нужно было меняться.

Андрей Кузяев на крыше здания штаб-квартиры «АКАДО» после завершения крупнейшей M&A-сделки по приобретению московского оператора «АКАДО»

Фото: архив ПФПГ

Андрей Кузяев:

— Отработал неделю, сижу на диване перед камином, чай пью и думаю: почему в какой-то пустыне Невада я был счастливым человеком, мне было весело и хорошо? Кругом были очень дружелюбно настроенные люди, я был среди своих, а в своём доме, в родном городе, на родной земле, в моей компании — несчастен. «Но ведь не только я несчастен, мои коллеги тоже, — подумал я. — Я их заставляю делать то, что им не нравится, чему они сопротивляются». И 4 октября 2018 года 35 топ-менеджеров «ЭР-Телекома», от генерального директора до бухгалтера, за один день навсегда покинули компанию.

Мы подписали соглашение с Андреем Семериковым. Мы поменялись должностями: он стал председателем совета директоров, а я — генеральным директором. При этом я ему пообещал, что как акционер он станет зарабатывать гораздо больше, чем раньше. Восьмой год я стараюсь максимально выполнять свои обязательства перед Андреем. Надо ему отдать должное: он с пониманием к этому отнёсся.

Знаю, что говорили за моей спиной: мол, я уже такого масштаба человек, что не способен заниматься операционной деятельностью, не способен бороться за результат, не способен каждый день с утра до вечера работать.

Часто встречаюсь с тем, что люди не понимают, кто я такой. Для меня — Everything is possible (всё возможно. — С. Ф.). Ради дела и мечты я готов на всё.

После увольнения 35 топ-менеджеров я ещё два поколения руководителей сменил за пять лет в «ЭР-Телеком Холдинге». Длительное время в компании мне подчинялись 40 человек одновременно. Мой рабочий день все эти годы был 12 часов плюс и суббота рабочая, воскресенье частично.

С 2018 по 2025 год у нас в «ЭР-Телекоме» был перманентный кризис, беспрерывная трансформация и бесконечное напряжение. Но мы всё преодолели.

В целом я очень счастлив и доволен результатом. В прошлом году у меня был юбилей, и это был единственный день моей жизни, когда я вдруг подумал, что всё получилось, то, о чём мечтал, к чему стремился, — сбылось.

Но этот день прошёл, я сегодня снова не удовлетворён, у нас снова амбициозные планы.

Мы справились с теми вызовами, которые предлагала нам эпоха, в которой мы живём. Как всегда, после каждого кризиса становились ещё сильнее, финансово стабильнее, устойчивее, профессиональнее.

«ЭР-Телеком Холдинг» сегодня самый быстрорастущий телеком-оператор страны. По размеру бизнеса мы пятая коммуникационная компания Российской Федерации. Если обернуться назад, то в 2015 году «ЭР-Телеком» был компанией двух продуктов и главный фокус был на рынок B2C (Business to Consumer — бизнес для потребителя. — С. Ф.).

Технопарк Morion Digital

Сегодня это всего лишь 40% нашего бизнеса. Мы вышли на новые рынки, на рынки хранения и обработки данных, стали одним из ключевых игроков на рынке умных городов, создали ведущую цифровую инфраструктуру России. Обеспечиваем стране, как мы говорим, переход в гигабитную ЭРу.

За эти 10 лет мы все города нашего присутствия соединили магистральной сетью. Её протяжённость — 120 тыс. км. Это три раза вокруг Земли по экватору. Раньше мы были компанией больших городов, а сейчас стали компанией страны. У нас сегодня от Владивостока до Калининграда и Санкт-Петербурга свои оптические линии связи, а сеть Wi-Fi у нас крупнейшая в Европе. В 90% городов нашего присутствия мы компания номер один.

Мы стали продуктово-сервисной компанией и, что очень важно, сумели изменить отношение к нам клиентов. У нас 10 лет назад отток был 24%, сейчас — меньше 15%.

Когда я пришёл, в «ЭР-Телеком Холдинге» было 24 млрд руб. выручки и 22 тыс. человек. Сейчас — 132 млрд руб. выручки и 11 тыс. человек. В 10 раз выросла производительность труда за это время. Мы сумели стать крупнейшей телекоммуникационной компанией в Петербурге. Мы вышли в Москву и там стали одним из крупнейших игроков в нашем сегменте, ключевым поставщиком решений «Умного города» для правительства Москвы.

Сегодня «ЭР-Телеком» во многом попрежнему лидер и первопроходец. Более того, именно мы создаём новую телеком­отрасль России. Мы те, кто реформирует её, создавая новое качество цифровой инфраструктуры страны.

Мы единственная компания в стране, которая обеспечивает гигабитный интернет везде. У нас в 2,5 раза скорость в сетях выше для наших клиентов, чем в среднем по России, и составляет 230 мегабит в секунду. Более 50% наших клиентов на гигабитных скоростях.

Мы сумели создать новые продукты, вышли на рынок домофонии, на рынок умных городов. У нас активно развиваются решения для рынка интернета вещей. Мы создали компанию — лидер умных домов. Я считаю, что мы создали новое качество наших активов.

С 2016 по 2026 год наша выручка выросла в пять раз, OIBDA — в восемь раз, а чистая прибыль — более чем в 60 раз.

Мы доказали себе и рынку, что можно и быстро расти, и зарабатывать. В старом «ЭР-Телекоме» говорили: «У нас в телекоме или растёшь, или зарабатываешь». Нет, можно и то и другое.

Сегодня ПФП-группа совместно с «ЭР-Телекомом» развивает технопарки по всей России. Сейчас у нас уже около 300 тыс. кв. м технопарков по всей стране, а будет 500 тыс. кв. м, в которых будет работать 50 тыс. человек.

«ЭР-Телеком» намерен инвестировать в пермский завод «Морион» 10 млрд руб. с целью создать крупнейшего производителя телеком-оборудования для всей страны. Мы создали центр компетенций, который станет одним из драйверов импортозамещения телекоммуникационного оборудования России.

Андрей Кузяев с командой «Нефтьсервисхолдинга». Вынгапуровское месторождение, сентябрь 2025 года

У «ЭР-Телеком Холдинга» уникальные возможности. Он в нужном времени и нужном месте. И с нужными амбициями и компетенциями.

Много лет назад я от имени «ЛУКОЙЛа» сотрудничал с мировым экономическим форумом в Давосе. Там есть главная улица, которая называется Promenade — променад. На фасадах зданий там висят флаги ведущих компаний мира. Я тогда уже был одержим «ЭР-Телекомом». Думал: «Было бы круто увидеть флаг «ЭР-Телекома» здесь, на этой улице Давоса».

Прошли годы, я возглавил «ЭР-Телеком» и обратился в Давос, чтобы стать участником. Они подошли формально: «У вас есть выручка 5 млрд долларов в год? Нет? До свидания».

Но в Давос «ЭР-Телеком Холдинг» всё же попал как представитель динамично развивающейся технологической компании.

Потом мы начали сотрудничать с «Русским домом», который организовывал площадку на полях форума, выступили её спонсором. В пакете за спонсорство, кроме разного рода сервисов и услуг, полагался флаг «ЭР-Телекома» на этой улице. Мечты сбываются.

Мы живём в невероятное время: двадцатые — это новые 90-е. Старый мир, старая экономика рушатся, и возникает новый мир.

Очень важно понимать, куда мы движемся, какой будет Россия через 10 лет, что будет ключевым приоритетом. Узнав это направление движения, можно понять, какой вклад в это развитие России мы можем внести.

Ключевые направления инвестиций ПФПГ: технологическое развитие, «ЭР-Телеком Холдинг», цифровая инфраструктура, «Нефтьсервисхолдинг» — инвестиции в энергетический переход России.

Точно так же я размышляю о Перми. Какой вклад в развитие города мы мо-жем сделать?

В Пермском крае мы хотели бы решить главную задачу: создать и развивать постиндустриальный технологический уклад. Сейчас у нас в Пермском крае сырье­вой уклад. Основа экономики — добыча калия и нефти. Традиционно развито машиностроение и химия. Я бы хотел, чтобы в Перми на базе нашего бизнеса возникла цифровая постиндустриальная экономика, новые точки роста, по масштабу сопоставимые с бизнесом неф­тяников и калийщиков. А может, даже превзошли бы их.

Для этого мы планируем развивать здесь ключевые компетенции цифровой инфраструктуры: платформы искусственного интеллекта и дата-центры. ПФПГ инвестирует 35 млрд руб. в строи­тельство в Перми центра обработки данных (ЦОД), который будет одним из крупнейших в Европе. У него уже есть название — «ЭРмак».

Мы восстанавливаем приборострое­ние и производство оборудования для телеком-отрасли, которое исторически базировалось в Перми, прежде всего на «Морионе». Импортозамещение — наша стратегия. Кроме этого, мы собираемся производить оборудование для автоматизированных систем управления технологическими процессами для нефти, газа и энергетики.

Планируем развивать науку и образование.

Я считаю, что очень важно развивать наши университеты, не допускать, чтобы они деградировали, отставали от современного мира. Это значит, что они должны участвовать в решении наиболее амбициозных ключевых задач страны. Мы хотим, чтобы студенты — выпускники пермских университетов приходили работать в наши компании и решать эти задачи.

Санаторий «Демидково»

Мы хотим материализовать свою любовь к Перми.

Долгое время я жил, как бизнес-кочевник, проводил в самолёте по 750 часов в год, а в гостиницах — 2/3 времени. Жил во многих странах и хочу сказать, что в мире очень много красивых мест. Но также могу уверенно сказать, что Пермский край — один из самых красивых регионов мира. Создавая и развивая проекты в масштабах мира и страны, я вновь вернулся в Пермь и наконец обрёл чувство дома. Кто не уезжал на долгое время из своей страны, тому сложно понять, как важно иметь свой дом, дом твоего сердца.

Наши реки — Кама в первую очередь, Чусовая, наши леса, наши ручьи, озёра, горы — это всё невероятно красиво. Мне кажется, что мы, пермяки, недостаточно любим и недостаточно ценим это. Мы не понимаем, что обладаем природой невероятной красоты. Она комфортна для жизни, а изменения климата сделают её ещё более комфортной. Исследования говорят: Канада, Сибирь и Урал будут лучшими местами для жизни в течение следующих 50 лет.

Я всегда удивлялся, почему люди строи­ли свою жизнь так, чтобы заработать в Перми и уехать — на юг, в Москву, в Петербург. Когда ко мне в Демидково приезжают гости, все восхищаются безграничной красотой и мощью Камы, уральских скал, наших лесов. Пермяки очень часто не ценят это, потому что у нас всё, как неогранённый алмаз. Красиво, но недостаточно сервиса, недостаточно комфорта, недостаточно инфраструктуры.

Одним из ключевых социально ориентированных инвестиционных проектов ПФПГ станет Демидково. В этом году мы планируем начать в Демидково строительство гостиницы «Демидково-wellness» почти на 300 номеров. Концепция называется «облако на холме». Надеемся, что через два-три года «Демидково» станет одним из лучших санаториев в России, центром здоровой жизни и отдыха для пермяков.

Возвращаясь к 35-летию ПФПГ, могу повторить: это были невероятные годы. Мы будем и дальше работать на благо Пермского края и страны. 50 лет ПФПГ не за горами.

Продолжение будет!

* Vision — видение.

