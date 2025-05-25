Светлана Федотова писатель Бизнес длиною в жизнь История Пермской финансово-производственной группы Поделиться Твитнуть

Фото: архив ПФПГ

Крупнейший холдинг региона — Пермская финансово-производственная группа — 1 марта отмечает 35-летний юбилей. Создателем и председателем совета директоров холдинга на протяжении всего этого времени является Андрей Кузяев, сейчас — президент ЭР-Телеком-Холдинг*.

Андрей Кузяев

Пермская товарная биржа (ПТБ) — такое название имела структура-предшественница ПФП-группы. Она была создана 1 марта 1991 года, что называется, «сверху», по поручению властей. Тогда в Пермской области, как и во всей стране, решено было сформировать инфраструктуру рынка — коммерческие банки, налоговую инспекцию, таможню, торгово-промышленную палату и товарную биржу. Для организации последней заместитель председателя Пермского облисполкома Евгений Сапиро искал «интеллигентного фарцовщика». Обратился в Пермский обком комсомола, и Владимир Хлызов, возглавлявший областной штаб студенческих отрядов, назвал фамилию Кузяев. Более того, «взял за руку и сказал: слушай, с тобой Сапиро хочет встретиться… И с этого началась Пермская товарная биржа»,— вспоминает сейчас Андрей Кузяев.

Евгений Сапиро

Он к этому времени собирался стать учёным и учился в аспирантуре Московского государственного университета. Ему было 24 года, у него уже был свой бизнес с примечательным названием «СевУр» (Северный Урал), связанный с лесосплавом, и первый заработанный миллион долларов. Андрей Кузяев:

— Значительную часть этих денег я вложил в создание Пермской товарной биржи: нужно было готовить учредительные документы, купить машину, содержать офис, платить зарплату людям.

Первым сотрудником стал Всеволод Германович Бельтюков. Ему не было 40, он работал инженером и планировал уехать в Антарктиду на зимовку. Однако в этом ему отказали. Причина: торговля яблоками, которыми с ним за шабашку расплатились. Тогда такое, с одной стороны, было уже в порядке вещей, а с другой стороны, ещё наказывалось. Так он оказался в ПТБ, что, в принципе, в то время было то же, что Антарктида — неизвестный континент с духом первооткрывательства.

Всеволод Бельтюков

Сапиро был опытным управленцем и создал несколько рабочих групп, которые работали над проектом ПТБ. Слова «конкуренция» и «рынок» тогда были не только на первых полосах газет, но и руководством к действию. Однако перед учредительным собранием в руководящих кругах возникло мнение, что на должность управляющего нужно назначить зятя одного из руководителей области. «Ты ещё молодой,— увещевал Сапиро Кузяева,— будешь его первым заместителем». «Я не согласен»,— упирался тот. Они с Бельтюковым провели огромную работу, подготовили внушительный пакет документов, а теперь им предлагают всё это кому-то отдать. Неизвестно, как бы всё повернулось, но — о, чудо,— за неделю до учредительной конференции ПТБ, которая прошла в феврале 1991 года, того руководителя сняли, и вопрос с его зятем отпал сам собой.





На конференцию приехали все «тяжеловесы» — директора крупнейших предприятий и банков региона: завода им. Ленина, ПО «Моторостроитель» им. Свердлова, завода им. Калинина, завода им. Дзержинского, ПО «Уралкалий», «Горнозаводскцемента», концерна «Пермлес», Чусовского металлургического завода, Западуралбанка, Пермкомбанка и т.д. Кроме того, учредителями биржи стали Пермский облисполком и горисполком.





Андрей Кузяев:

— Когда началось обсуждение кандидатуры будущего управляющего ПТБ, всё было неоднозначно. Дело решил Эдуард Черкашин, тогда возглавлявший моторостроительный завод. У него был огромный авторитет. Он выступил «за» меня, сказав, что я огромную работу проделал. Как легенда джунглей, медведь Балу, который вступился за Маугли — такая у меня ассоциация. Его поддержал Юрий Антонов, возглавлявший завод Калинина, и Юрий Булаев, директор Мотовилихинских заводов, ещё несколько человек, и дело было решено. Я очень благодарен Эдуарду Черкашину, Юрию Булаеву и Юрию Антонову.

После подписания учредительных документов Андрей Кузяев вышел из Дома Советов, где проходила конференция, и пошёл на остановку трамвая к ЦУМу. Шёл снег… Очень скоро у всех больших заводов региона будут другие названия, в большинстве своём поменяется и руководство, через несколько месяцев исчезнет и Советский Союз, но тогда, в марте 1991 года, не верилось, что жизнь поменяется так круто.

Демонстрационный зал товаров

Двухэтажный кирпичный дом по ул. 25 Октября, 1, где разместился первый офис Пермской товарной биржи, есть на всех дореволюционных снимках этого квартала. Здесь тогда располагалось популярное среди пермяков место: почтово-телеграфная контора. Напротив, в Козьем загоне, сейчас известном как сквер Решетникова, в начале ХХ века был построен в русском стиле летний павильон биржи, организованной пермскими купцами в 1901 году. Он был снесён из-за ветхости в 1960-е. Про память места, преемственность и связь времён никто из принимавших решение о том, чтобы офис новой пермской биржи разместить именно в этом доме, не говорил. Просто тогда об этом не знали. Случайно получилось, что в городе, имеющем протяжённость по Каме 70 км, два места, связанные с купеческой и советской биржей, оказались рядом.

Этот дом по поручению облисполкома дал товарной бирже Гуля Виктор Иванович, возглавлявший Пермглавснаб. У этой могущественной для того времени организации, занимавшейся материально-техническим снабжением, было много зданий и баз, где хранились товары. «Снабженец» тогда звучало гордо: через них распределялись все ресурсы — от металла до гвоздей и лампочек.

Здание это они считали своим, однако после переезда выяснилось, что дом находится в собственности горисполкома, а Пермглавснаб только его арендатор. Более того, на этот дом претендует Ассоциация компьютеров, которую возглавлял Валерий Бордюже. Решение должно было принять заседание горисполкома.

Андрей Кузяев:

— Это было моё первое в жизни сражение. Я первый раз попадаю на заседание горисполкома, что для меня, 25-летнего, какие-то небеса. Об этих людях я только статьи в газетах читал и по телевизору их иногда видел. Оказалось, там тоже «борьба башен». Нас поддерживал Владимир Филь, тогда председатель горисполкома; против нас, за Ассоциацию компьютеров, был Владимир Хлебников, председатель Совета народных депутатов. Всё решилось голосованием. Мы победили.

Первые торги на Пермской товарной бирже

Всего за пару недель до первых торгов на ПТБ в стране ввели возможность свободного ценообразования на биржах. Таким образом, рождение свободного рынка в Перми состоялось в апреле 1991 года, с первыми торгами на пермской товарной бирже.

Председателем наблюдательного совета Пермской товарной биржи стал Евгений Сапиро, управляющим ПТБ — Андрей Кузяев, заместителем управляющего — Всеволод Бельтюков, а Виктор Гуля был членом биржевого комитета.

Андрей Кузяев:

— Мой успех долгое время объясняли не моими талантами, а тем, что я женат на чьей-то дочери. Первой за меня «сватали» дочь Гуля. С Леной я знаком, мы на экономическом факультете вместе учились. Потом стали говорить, что моя жена — дочь Сапиро, хотя у него только сын. Ещё версия: я женат на дочери Вениамина Сухарева. Многоженец! Правда в том, что я был женат на Юле Голуновой, дочери своих родителей. Они не занимали высоких постов.

Пермская товарная биржа быстро вошла число ведущих бирж России и по объему торгов всегда занимала четвёртое-пятое место в стране.

Андрей Кузяев:

— Мы были молодыми людьми и верили в светлое будущее, в демократию и свободу. Тогда мы считали, что когда придёт рынок, то придёт всеобщее счастье. Считаю, что во многом все наши надежды оправдались. Просто, всё произошло не так легко и быстро, как мы ожидали, и через боль, через утраты, через преодоление.

К осени 1991 года на ПТБ было куплено 313 брокерских мест, на которых работало 902 брокера.

Андрей Кузяев:

— Уже тогда ПТБ использовала новые технологии: к примеру, мы первые в стране, используя телекоммуникационные медные сети, организовали торги в реальном времени сразу же на шести площадках — в Ижевске, Челябинске, Екатеринбурге, Майкопе и других городах, где у нас были филиалы. Это был прообраз интернета.

ПТБ очень быстро росла, и на ней тогда работало около 300 человек. Сравните: сейчас в ПФП-группе, которая владеет активами по всей стране, — работают 50 человек. При этом они управляют бизнесом, в котором заняты 22 тыс. человек, а бывали времена, что и 30 тысяч!

После всплеска интереса к биржам наступил спад. Обороты начали падать. Не только пермская, но и все остальные биржи России — их возникло до двух сотен — начали испытывать сложности. Реформы Гайдара привели к тому, что цены стали свободными и выросли в десятки раз, потребность в таком количестве бирж отпала. Время их ушло, тем более что свою задачу они выполнили: рыночный механизм заработал.

Андрей Кузяев:

— Хорошо помню, как ходил по акционерам и просил, чтобы они проводили сделки и регистрировали их на ПТБ, — доход биржи зависел от комиссионных. Директора крупных заводов хорошо меня принимали, вежливо говорили, давали поручения своим заместителям, но ничего не происходило. Я им рассказывал, какие возможности есть у биржи, что такое рынок, как делать сделки. Они всё это слушали, но сделки заключали разово: выходили на биржу, находили клиентов и больше на биржу не возвращались, чтобы лишние деньги не тратить на регистрацию.

Брокеры поступали так же: приходили друг друга находили и заключали сделки мимо биржи. Это так и называлось — внебиржевые сделки. Мы же предоставляли всю инфраструктуру и, что немаловажно, учили: у нас была школа брокеров, через которую прошло более 3 тысяч человек. Мы учили людей финансовой, экономической и юридической грамотности — как создавать компании, как их регистрировать, как зарабатывать прибыль на торговых операциях… Значимое для меня правило из этой учёбы я вынес: если ты такой умный, то почему такой бедный.

Итак, ситуация была такой, что мне приходилось ходить и всех уговаривать. В итоге я решил, что мы сами будем торговать биржевыми товарами: лесом, нефтью, металлами, продуктами питания и др. Так, с нуля, был создан Универсальный торговый дом, но к началу 1993 года он ещё не успел заработать в полную силу, а у нас уже не было денег. Я самому себе не платил зарплату уже полгода. Мы уволили всех водителей и сами сели за руль — к тому времени у нас было три автомобиля «Жигули» 6-й модели. Я подумал: если уходить, то с музыкой, и мы 7 марта 1993 года в театре оперы и балета организовали первый городской вечер, посвящённый 8 Марта, и пригласили всех наших акционеров и руководителей Пермской области. Мы устроили эту вечеринку на последние деньги. Помню, идёт мероприятие, и подходит Пестерников Владимир Васильевич, наш финансовый директор, и говорит: «Андрей Равелевич, не волнуйся, всё хорошо, деньги пришли». Я говорю: «Володя, какие деньги?» — «Ну, те деньги, которые ты ждал».

Группа участников собрания акционеров Пермской товарной биржи. 1992. Пермь

В то же время сотрудники биржи начали называть её баржей. Она стала очень бюрократической, неповоротливой и плохо организованной.

Андрей Кузяев:

— Так как я лесосплавом занимался, то знал, что река создаёт перекаты, где вода бежит быстрее, а глубина значительно меньше. Когда я услышал, что коллеги говорят, что у нас не биржа, а баржа, то сначала расстроился, потому что мы с такой любовью создавали нашу Пермскую товарную биржу, с таким энтузиазмом! А потом понял, что мы просто сели на мель, перестали развиваться. Значит надо баржу разгрузить на небольшие суда, пройти мелководный участок и, если потребуется, потом обратно загрузить. Мы изобрели велосипед, то, что давно было известно: если в твоей компании сложности, то нужно разработать антикризисную программу

Сейчас ПФП-группа прошла огромное количество кризисов, а тогда они даже не знали, как называлось то, что помогает из них выйти, — реструктуризация.

Андрей Кузяев:

— Мы приняли решение разделить биржу на разные компании. Это стало прообразом того холдинга, который есть сейчас. Транспортный бизнес выделили в Пермскую транспортную компанию. Всё, что связано с безопасностью, выделили в Пермскую службу безопасности (эта компания до сих пор существует). То, что связано с недвижимостью, выделили в Пермское агентство недвижимости (сейчас — ПАН). Тогда же было создано подразделение, которое занималось расчётами, — Уральская корпорация взаимных расчётов. Бизнес, связанный с ценными бумагами, получил название Пермская фондовая компания. Тогда же была создана компания «Регистратор Интрако». Мы создали информационную компанию — IT-компанию, которая занималась нашим сопровождением, и компанию, которая занималась связью (потом «Билайну» продали её за хорошие деньги). Но все эти компании были сервисными, они ничего не создавали. Самой главной компанией, которую мы создали, был Универсальный торговый дом. Он начал содержать биржу и стал предшественником Пермской финансово-промышленной группы. Из Универсального торгового дома выросли все наши ключевые бизнесы будущего.

Сегодня бизнесы ПФП-группы успешно работают по всей стране, но штаб-квартира по-прежнему в Перми. Компания входит в тройку лидеров по инвестициям в Пермский край и является одним из крупнейших работодателей и, соответственно, налогоплательщиков региона

Андрей Кузяев:

— ПФП-группа планирует в следующие 5-6 лет инвестировать столько, сколько за предыдущие 35 лет. Всего планируется 250 млрд руб. инвестиций в ближайшие 5 лет, из них от 50 до 70 млрд придутся на Пермский край. Мы хотим, чтобы наш город и край развивались.

Пройденные годы помогли мне сформировать более чётко миссию мою и финансово-производственной группы, наши ценности. Очень важно не только иметь стратегию, но и понимать свою миссию, предназначение в жизни. Миссия позволяет преодолевать трудности, позволяет верить в себя. Наша миссия — создавать великие компании в России, которые меняют жизнь в нашей стране к лучшему. Великая компания ещё в стадии роста, и я очень надеюсь, что такой будет компания «ЭР-Телеком Холдинг».

Вторая моя миссия — создать в Перми новый технологический уклад, сделать так, чтобы Пермь стала одним из ключевых технологических центров России, обеспечить будущее нашего города.

Компании, которые мы создаём, должны стать одними из важнейших налогоплательщиков Пермского края, экономической основой для развития Перми. Это то, ради чего я работаю.

Главная ценность для нас, конечно, вызов. Задумать то, что кажется невероятным. Сделать то, что кажется невозможным, принять на себя этот вызов. Второй важный элемент — честность: если ты сказал, то сделал.

Третий элемент — свобода. В Пермской финансово-производственной группе любой скажет: мы работаем ради прибыли, но свобода — это главное, что мы имеем.

«ПФПГ — это я»,— мог бы сказать Андрей Кузяев, но нет, он почти всегда говорит «мы»: мы приняли вызов, мы вышли из кризиса, мы преодолели. Путь к тому, что есть сейчас, не был гладким. Более того, разбиться о скалы можно было на каждом повороте, а их было немало. Кораблекрушений компаний, как местных, так и российских, за эти 35 лет было немало. Они широко известны, а вот примеры успеха — малочисленны. Тем ценнее честный разговор с капитаном корабля, проведшего флотилию через все бури и штормы, о том, как всё было на самом деле.

