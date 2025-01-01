Перестройка рынка
Спецпроект «Нового компаньона» об актуальных трендах на рынке жилой недвижимости
Рынок жилой недвижимости остается одним из наиболее динамичных сегментов экономики, чутко реагируя на глобальные вызовы, изменения регуляторной среды и предпочтений покупателей. В 2024 году на его развитие влияют несколько факторов: отмена льготной ипотеки, колебания процентных ставок, цифровизация сделок и др. Девелоперам приходится реагировать на новые правила рынка, меняя подходы к ведению бизнеса.
В нашем спецпроекте мы проанализировали основные тенденции, определяющие текущее состояние рынка жилой недвижимости, и привели прогнозы экспертов на ближайшие годы.
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