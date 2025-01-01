Перестройка рынка

Спецпроект «Нового компаньона» об актуальных трендах на рынке жилой недвижимости

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Рынок жилой недвижимости остается одним из наиболее динамичных сегментов экономики, чутко реагируя на глобальные вызовы, изменения регуляторной среды и предпочтений покупателей. В 2024 году на его развитие влияют несколько факторов: отмена льготной ипотеки, колебания процентных ставок, цифровизация сделок и др. Девелоперам приходится реагировать на новые правила рынка, меняя подходы к ведению бизнеса.

В нашем спецпроекте мы проанализировали основные тенденции, определяющие текущее состояние рынка жилой недвижимости, и привели прогнозы экспертов на ближайшие годы. 

Купить нельзя ждать

Купить нельзя ждать

Как отмена льготной ипотеки повлияла на рынок недвижимости

«Мы строим для наших детей»

«Мы строим для наших детей»

Председатель совета директоров строительной группы «Развитие» Алексей Раев — о секретах устойчивости на рынке и в кадровой политике

От фасада до «умного дома»

От фасада до «умного дома»

Как меняется технологическая сторона строительной отрасли

Зачем девелоперу цифровизация и как к ней подойти разумно

Зачем девелоперу цифровизация и как к ней подойти разумно

Строим индивидуальные дома с эскроу-счетами в рамках ипотечного кредитования, в том числе по льготным программам

Строим индивидуальные дома с эскроу-счетами в рамках ипотечного кредитования, в том числе по льготным программам

Железно: девелопмент со смыслом

Железно: девелопмент со смыслом

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