Перестройка рынка Спецпроект «Нового компаньона» об актуальных трендах на рынке жилой недвижимости Поделиться Твитнуть

Рынок жилой недвижимости остается одним из наиболее динамичных сегментов экономики, чутко реагируя на глобальные вызовы, изменения регуляторной среды и предпочтений покупателей. В 2024 году на его развитие влияют несколько факторов: отмена льготной ипотеки, колебания процентных ставок, цифровизация сделок и др. Девелоперам приходится реагировать на новые правила рынка, меняя подходы к ведению бизнеса.

В нашем спецпроекте мы проанализировали основные тенденции, определяющие текущее состояние рынка жилой недвижимости, и привели прогнозы экспертов на ближайшие годы.

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