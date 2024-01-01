«Мы строим для наших детей» Председатель совета директоров строительной группы «Развитие» Алексей Раев — о секретах устойчивости на рынке и в кадровой политике Поделиться Твитнуть

Алексей Юрьевич, как чувствуют себя застройщики после отмены ипотеки с господдержкой и ужесточения правил выдачи ипотечных кредитов? Спрос упал?

Спрос, конечно, упал, ведь львиная доля покупателей приобретает жильё с помощью кредитных средств. Когда ставка по ипотеке становится, по сути, заградительной, многие откладывают решение о покупке новой квартиры до лучших времён. Соответственно, застройщики пока не спешат реализовывать новые проекты, потому что непонятно, каким будет спрос. Ведь стройка требует значительных вложений уже на старте — приобретение участка, создание проектной документации, подключение к сетям и т. д.

При этом, безусловно, все начатые объекты, в которых уже есть покупатели квартир, мы завершим в срок и с должным качеством. Это не только требование закона, но и наша принципиальная позиция: строго выполнять все взятые на себя обязательства.

Во всех отраслях экономики сегодня говорят о дефиците кадров. Как вы привлекаете и удерживаете сотрудников?

В нашей группе работает около 800 человек. Это довольно стабильный коллектив, какой-то текучки кадров, с которой надо бороться, нет. Для этого не нужно прилагать каких-то сверхъестественных усилий, секрет прост: достойная зарплата, понятные условия труда, социальная поддержка. Все наши сотрудники вне зависимости от того, заняты они на стройке, на производстве или в офисах, знают, что они — члены дружной команды, где всегда придут на помощь и подставят плечо в трудной жизненной ситуа­ции. И для того чтобы получить эту помощь, достаточно обратиться к своему руководителю — у нас нет никаких «административных барьеров», всегда можно позвонить и быстро получить ответ.

Но отрицать, что мы нуждаемся в новых кадрах, не буду. Поэтому мы охотно привлекаем на практику студентов, выпускников профильных кафедр вузов и ссузов. Смотрим и в более отдалённую перспективу, тесно сотрудничая со школами. В частности, я учредил именную стипендию для старших школьников в школах, входящих в мой избирательный округ как депутата Пермской городской думы. Ребята, которые достигают успехов в учёбе, спорте, творчестве, общественной жизни, получают не только денежное вознаграждение. Я сопровождаю их в дальнейшем как старший товарищ, помогая определиться с образованием, выбором профессии. Очень надеюсь, что спустя какое-то время буду подписывать приказы о приёме кого-то из них на работу в группу «Развитие».

Группа «Развитие» — это не только девелоп­мент и строительство жилья, но и производство стройматериалов, инженерного оборудования и многого другого. Помогает ли такая диверсификация быть более устойчивыми к вызовам рынка?

Помогает, и очень сильно. Сама история создания группы — это объединение под единым брендом самостоятельных предприятий, которые занимались бизнесом, так или иначе связанным со строительством: производство и продажа нерудных материалов, инженерного оборудования, использование строительной техники и пр. Сегодня мы не только сохранили эти направления, но и расширили их. В частности, в декабре прошлого года приобрели завод ЖБИ «Стройиндустрия», где выпускаются строительные материалы. На базе завода при поддержке Фонда развития промышленности мы начинаем реализацию проекта импортозамещения — производство труб из полиэтилена для горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения.

В составе нашей группы — порядка 40 направлений, куда входит проектное бюро, участок по подготовке свайных оснований, более 100 единиц строительной техники, краны, производство и монтаж инженерного, противопожарного оборудования, электросетевое хозяйство, участок общестроительных работ и многое другое. В результате мы можем выполнять порядка 80% всех связанных со строительством работ, не обращаясь к субподрядчикам. Это позволяет нам не только быть более устойчивыми к внешним изменениям конъюнктуры на рынке жилья, быстро строить свои объекты, следя за качеством на всех этапах, но и выполнять внешние заказы.

Не секрет, что часто аукционы на строительство крупных инфраструктурных объектов в Пермском крае выигрывают иногородние компании. Понятно, что они не повезут в Пермь свою технику, рабочих и материалы, а будут искать подрядчиков здесь. Мы готовы предоставлять широкий спектр работ и услуг в сфере строительства.

Спорткомплекс «Звезда-2» группа «Развитие» построила по механизму ГЧП

Сегодня мы являемся подрядчиками для ряда оборонных предприятий региона, достраиваем проблемный дом на ул. Старцева, 146 по заказу Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, строим и сдаём социальные объекты. Один из таких социальных объектов СГ «Развитие» завершила в июне этого года в Мотовилихинском районе Перми. Это строительство многофункционального спортивного комплекса «Звезда-2», в котором будут заниматься в первую очередь дети.

Это единичный проект или целенаправленная политика компании? Ведь едва ли такие объекты имеют быструю окупаемость…

Мы действительно давно и системно поддерживаем детский спорт, являемся партнёрами ДФК «Звезда-2013». В июне стали генеральными партнёрами международного турнира по детскому футболу «Кубок губернатора Пермского края», организуем и проводим целый ряд турниров районного и городского уровня. Поэтому участие в проекте строительства этого спортивного объекта — логичная составляющая нашей социальной программы. У нас есть планы продолжить возведение подобных объектов и в других районах города.

Спорткомплекс «Звезда-2» построен по механизму государственно-частного партнёрства (ГЧП). По условиям ГЧП инвестор предоставляет определённое количество часов для занятий спортом детей и других бесплатных групп. И лишь в оставшееся время может привлекать кого-то для занятий на коммерческой основе. Конечно, окупаемость таких проектов занимает годы, если не десятилетия.

СГ «Развитие» имеет собственное производство материалов и конструкций

Но такие объекты нужны городу, а механизм ГЧП — едва ли не единственный сегодня способ их возводить. Мы занимаемся этим потому, что кто-то должен это делать. Все учредители и руководители «Развития» родились и выросли в Перми, мы здесь работаем, здесь растут и наши дети. Так что мы строим такие объекты в том числе и для них.

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